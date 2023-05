Patricia Pardo se ve envuelta en esta estafa que salpica a los trabajadores de Mediaset

Patricia Pardo se sinceraba este martes en ‘El programa de Ana Rosa‘ al destapar que ha sido víctima de una estafa por parte de una persona que se hizo pasar por un supuesto compañero de trabajo. De hecho, la presentadora no sería la única timada, el mismo estafador ya lo habría intentado con otros colaboradores y compañeros de Mediaset, como Íker Jiménez o Carmen Porter.

Tal y como ella misma ha relatado a sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’, todo ocurrió mientras paseaba por Plaza Castilla en Madrid. Mientras disfrutaba de su caminata, un hombre de mediana edad, que decía llamarse ‘Antonio Medina’, se acercaba a la comunicadora de Telecinco, presentándose como compañero de Telecinco y pidiéndole dinero.

«Me abordó por la calle: ‘Patricia que soy Antonio, tu cámara de televisión’. Primero me dio vergüenza porque no le reconocía… Me contó una historia tan dramática que te juro que casi me pongo a llorar con el señor», empezaba sincerándose Patricia Pardo. «Me decía que a su hija la habían atropellado a la salida de la universidad y necesitaba dinero porque se encontraba en el hospital de tetrapléjicos de Toledo», le seguía insistiendo el estafador.

Conforme transcurría la conversación, la historia se convertía más dramática e incluso el hombre en cuestión implicaba incluso a Ana Rosa y Joaquín Prat. «Me contaba que hicisteis todo lo posible por traerle a trabajar a plató», proseguía la presentadora mientras Quintana escuchaba su relato.

Patricia Pardo continuaba explicando que no llevaba dinero en efectivo y que se ofreció a hacerle un bizum de 100 euros. No obstante, el timador decía no tener teléfono móvil, algo que hizo reaccionar a la presentadora: «En ese momento me di cuenta de que algo no iba bien, algo quería ocultar… y al contarlo aquí, en el programa, me enteré de que le había pasado a otros compañeros».

«Para nosotros esto comenzó como una anécdota y cuando lo hemos puesto en común nos hemos dado cuenta de que somos muchos los afectados», declaraba Patricia. Y es que otros compañeros como Marisa Martín Blázquez, Dani Montero o Alejandro Requeijo también habrían sufrido el intento de estafa.

Para acabar, los colaboradores daban algunos detalles sobre el aspecto del presunto estafador: «Es calvo, con barba muy poblada y canosa, moreno de piel, no muy alto…». Y concluía Ana Rosa Quintana: «El relato es muy creíble porque tiene mucha información, podríamos caer cualquiera… Esto le pasa a las buenas personas».