Oleada de críticas contra ‘Supervivientes’ por esta «encerrona» encubierta a Asraf Beno

Uno de los momentos más esperados más esperados de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’ se ha vivido con el reencuentro entre Raquel Bollo y sus hijos. El encuentro no ha sido como se esperaban puesto que la organización del reality ha incluido a Asraf Beno en dicha sorpresa. Un movimiento no anunciado que ha descolocado a los espectadores, quienes señalan y critican ferozmente a la organización.

A diferencia del reencuentro con su hija Alma Bollo, el cara a cara ha estado marcado por la tensión. A pesar de ello, Raquel Bollo no ha dudado en animar al concursante. «Lo estáis haciendo fenomenal». De igual manera, la andaluza no ha tenido reparo en ayudar al joven: «Lo importante es estar ahí, seguir luchando». «No te preocupes por nada. Todo bien y vuestras cosas, son vuestras cosas», le ha comentado cuando Asraf Beno le ha preguntado por el ambiente que se respira fuera.

En un momento determinado, Carlos Sobera ha preguntado por la sensación de Raquel al ver a Asraf Beno. «Decepción sería que me lo cambiaseis por mi hijo. Creo que cualquier concursante que reciba un abrazo le da energía y no vengo a desestabilizar a nadie… Esto es una convivencia, que la playa es muy grande y que intentéis llevaros bien», ha comentado intentado limar asperezas.

Consciente de la escasa afinidad entre Asraf y Raquel Bollo, Sobera le ha preguntado a Alma Bollo: «Te he visto con cara triste desde la llegada de Asraf. ¿No te gusta compartir con tu madre a Asraf? ¿Estás de bajón?». Por su parte, la hija de Raquel Bollo ha evitado cualquier polémica al apuntar: «No. Me he mantenido al lado para que ellos hablen».

«¿De verdad es necesario?»: la audiencia estalla contra ‘Supervivientes 2023’ por la encerrona a Asraf

Los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ no han pasado por alto la decisión de la organización. Muchos se preguntan qué hace Asraf Beno en la sorpresa a Raquel Bollo: «¿Qué pinta él en ese encuentro? ¿Hacerlo sentir más incómodo aún?». En la misma línea, otro de los espectadores ha apuntado: «¿De verdad es necesario hacer pasar a Asraf por este momento tan incómodo?». Los comentarios no han cesado puesto que hay quienes estallan y cargan contra el reality por la presencia de Asraf Beno: «Me parece fatal que metan a Asraf en esto».

¿De verdad es necesario hacer pasar a Asraf por este momento tan incómodo? #TierraDeNadie9 — Doble Faizer V1 (@V1Doble) May 2, 2023

Otra vez a poner a Asraf entre la espada y la pared con los Bollo.



¿Qué pinta él en ese encuentro? ¿Hacerlo sentir más incómodo aún?#TierraDeNadie9 — ❕ (@ConfessionsTv) May 2, 2023

#TierraDeNadie9

Me parece vergonzoso que Asraf este en medio de los Bollos son 3 contra 1 😡😡😡 — Yin Yang 🍑 💜✈🕊 (@YinYang10076417) May 2, 2023

Menuda encerrona le van hacer Asraf, si no quiere los bollos toma dos tazas. No saben cómo hundirlo #TierraDeNadie9 — Laferte* 🐑🍀 🍺 🇹🇷🇮🇶🇺🇦 (@Mimi46920449) May 2, 2023

Lo de Asraf es lo que comúnmente se llama "Una encerrona que te cagas".

#TierraDeNadie9 — Lord Samuel Vimes (@duque_de_Ankh) May 2, 2023

Me parece fatal que metan a Ashraf en esto #Supervivientes #TierraDeNadie9 — Supercoco (@Superrrrcoco) May 2, 2023