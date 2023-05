Raquel Bollo se salta esta regla de oro de ‘Supervivientes’ con lo que hizo y la polémica colea

Uno de los momentos más destacados de la entrega dominical de ‘Supervivientes 2023‘ ha sido la visita de Raquel Bollo a los Cayos Cochinos. Una sorpresa que no ha estado exenta de polémica, puesto que a pesar de estar a miles de kilómetros de Isa Pantoja, ambas han compartido reproches en directo. Un momento de tensión por el que Ion Aramendi ha tenido que intervenir y cortar la conexión.

Todo ha comenzado cuando Raquel Bollo ha roto la regla de oro del formato -el aislamiento- haciéndole llegar una carta a Asraf Beno. «Esto es una experiencia dura y a la vez maravillosa. Disfruta el momento y quédate con lo bueno. Cada día en los Cayos es un regalo, pero no olvides que los mejores regalos son los compartidos. Firmado, Raquel Bollo», era el contenido de la carta.

Ante ello, Asraf Beno ha reaccionado diciendo: «Me hubiese gustado compartir muchas cosas, pero al final algunos momentos no los hemos podido compartir porque no hemos congeniado bastante. He intentado arreglarlo, llevarlo lo mejor posible, pero bueno. Lo que pase aquí, se quedará aquí». También la pareja de Isa Pantoja le ha enviado un sonoro mensaje a Raquel Bollo: «Mejor estar con gente que te escucha, que te entiende y que tiene buena vibra a forzar una cosa que no va a llegar a nada… Pero bueno. Gracias por el mensaje Raquel y nos vemos fuera».

Las reacciones en plató no se han hecho esperar. «El mensaje de Raquel creo que Asraf lo ha entendido bien y ha respondido justo lo que pensaba que iba a responder cuando lo estaba leyendo». Unas palabras, las de Isa Pantoja, que no han pasado inadvertidas para Raquel Bollo, quien le ha soltado un duro reproche a la pareja de Asraf. «Yo lo he visto a él (Asraf) mucho más acertado que a Isa», ha comenzado diciendo.

Raquel Bollo no se ha quedado ahí, sino que sin cortarse le ha lanzado un duro recado a Isa Pantoja. «Yo le veo una falta de sensibilidad, de verdad por tu parte Isa. Te lo digo aquí directamente. Te falta una parte tan grande de sensibilidad que no has sido capaz ni de captar…», le ha espetado antes de que le cortasen. Visiblemente alterada y desde el plató, Isa Pantoja le encaraba: «Me hubiera gustado que estuvieras aquí para ver como defiendes las actitudes de Manuel y Alma con Asraf«.

Tras esta intervención, Ion Aramendi ha cortado abruptamente dicho encontronazo para dar paso al reencuentro entre Alba y Manuel con su abuelo. «Como siempre no puedo hablar porque ella siempre salta», ha asegurado Raquel visiblemente enfadada. Por su parte, el presentador le ha aclarado: «Lo siento Raquel. No tenemos tiempo. Es por cuestión de tiempo». «Vale, a ver si puedo luego», ha terminado diciendo la tertuliana.