Nerviosismo en Mediaset por el nuevo programa de Cristina Tárrega, en el que ni los directivos confían

Han pasado casi dos meses desde que Mediaset confirmó la puesta en marcha de ‘La vida sin filtros‘, un nuevo programa presentado por Cristina Tárrega. Desde entonces, no hemos parado de ver promociones del espacio producido por Unicorn Content pero apenas se ha vuelto a saber nada del mismo.

En cada entrega de ‘La Vida sin filtros’, Cristina Tárrega se enfrentará a un tema concreto sin conocimiento previo, sin guion ni información de lo que va a ir ocurriendo en plató. A partir de esa premisa inicial, se incorporarán testimonios del público, las intervenciones desde casa y los invitados al plató, que le harán emocionarse, sorprenderse, indignarse o divertirse al mismo tiempo que los espectadores.

Más allá de eso y de que Cristina Tárrega estará acompañada en las labores de presentación por Carlos Garayoa, periodista de ‘El programa de Ana Rosa’ no hemos vuelto a saber nada sobre este nuevo formato que llegará a Telecinco con la intención de ocupar el hueco que dejó ‘Déjate querer’ tras su cancelación después de su última etapa con Paz Padilla como presentadora.

Ahora, EsDiario adelanta nuevos detalles de este formato que supondrá el regreso de Cristina Tárrega como presentadora a Telecinco tras su fallido intento en el año 2020 con el late night ‘Animales nocturnos’, que tan solo duró seis semanas en la parrilla.

Así, según el citado medio, hay muchas dudas en la cúpula directiva sobre ‘La vida sin filtros’. Y por ello, solo han firmado la producción de ocho entregas, las mismas que tuvo la última temporada de ‘Déjate querer’ con Paz Padilla. De las cuales ya se habrían grabado dos con la participación de Xavier Sardá y Ágatha Ruiz de la Prada.

Pero parece que el resultado no termina de convencer a Mediaset y por eso no se ha decidido a poner fecha al estreno de lo nuevo de Cristina Tárrega. No obstante, por temas contractuales, se deben grabar todas las entregas durante el mes de junio.