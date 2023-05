‘MasterChef 11’ expulsa a Camino y lo que clama de Luca al despedirse cuesta creerlo

Tras la sorprendente expulsión de Fray Marcos la semana pasada convirtiéndose así en el primer expulsado de la historia en irse teniendo el pin de la inmunidad; TVE ofrecía una nueva gala de ‘MasterChef 11’ con dos nuevas pruebas y una nueva eliminación.

Nada más empezar la gala, el jurado ponía a prueba a los concursantes. Tenían que hacer tres cortes diferentes con diversas verduras mientras les rodeaba el fuego. Los dos que hicieran los mejores cortes tendrían una ventaja de diez minutos extra. Aunque finalmente solo Eneko lo conseguía.

Tras ese primer reto, los jueces de ‘MasterChef 11‘ pedían a los concursantes que elaboraran un plato libre con las verduras como ingrediente principal en el que se vieran reflejados diferentes tipos de corte así como una técnica de vanguardia.

Una prueba en la que Miguel Bosé visitaba las cocinas del programa de TVE para cabreo de la audiencia que no dudaba en decir que «cambiaba de canal». Y en la que el cantante y jurado de ‘Cover Night’ se atrevía incluso a juzgar los platos de los aspirantes.

Después de la cata, el jurado tenía muy claro que los dos mejores platos de la prueba dedicada a las verduras eran los de Álex y Luca. El tiktoker volvía a estar en el punto de mira por su posible «enchufe«, ante la relación de su padre con uno de los patrocinadores oficiales del talent de cocina. No obstante, el mejor era Álex, que conseguía así dos premios: un viaje de una semana para dos personas a Los Cabos en México y que su plato esté toda la temporada en el menú del restaurante ‘MasterChef’.

¡Felicidades @alexmchef11! Eres el mejor de la noche y te llevas ese súper viaje a Los Cabos en el pacífico mexicano @VECI_Esp #MasterChef pic.twitter.com/CtFS7nztOR — MasterChef (@MasterChef_es) May 22, 2023

Mientras que los que también recibían halagos por parte del jurado eran Francesc, Lluis y Marta, que conseguían así salvarse de la prueba de expulsión. Por su parte, Ana, Pilu, Camino, Jorge Juan, Eneko, Jotha y Claudia si que tendrían que cocinar y luchar por su permanencia en el programa.

La fritura, protagonista de la prueba de expulsión

En la prueba de eliminación de este lunes, los jueces sorprendían a los delantales negros con un reto en el que todos tenían que presentar en tres rondas cada 15 minutos nueve tipos de fritura diferente utilizando los ingredientes que se encontraban debajo de una caja misteriosa.

Después de probar todos los platos de fritura en tres tandas diferentes, el jurado hacía una recopilación para dar su veredicto sobre cada concursante. Los dos mejores aspirantes para el jurado de ‘MasterChef’ eran Pilu y Eneko. Otra que también era alabada por los jueces era Claudia a pesar de decir que no le gustaba la fritura. También conseguían subir a la galería Jorge Juan y Jotha.

Camino, expulsada de ‘MasterChef’

Finalmente, serían Camino y Ana las dos aspirantes con el delantal negro que se enfrentarían a un último cocinado para ganarse su continuidad en las cocinas de ‘MasterChef’. Para la última oportunidad, las dos tenían que hacer dos frituras que tenían que integrar en un plato libre con proteína animal como producto principal.

Tras probar el plato de Camino, los jueces le advertían que no había pensado bien la prueba porque el bacalao no estaba del todo frito. «No hay nada malo, pero donde están esas frituras que brillen y tenga un concepto el plato», le decían. Algo parecido le decían a Ana. «No hay nada malo, está bien hecho, pero me interesa lo justo», recalcaba Pepe Rodríguez al probar su elaboración.

Finalmente, el jurado decidía que la 17ª expulsada de ‘MasterChef 11’ fuera Camino. Una expulsión que dejaba rota a Ana después de haberse tenido que enfrentar a una de sus grandes amigas. «Me ha dolido mucho estar aquí abajo con ella», reconocía Ana. «Me ha podido la situación, no he podido pensar bien y me da rabia porque me hubiera gustado irme con un plato pensado», aseveraba Camino.

Antes de colgar el delantal y de despedirse de las cocinas, Camino repetía lo que han dicho casi todos los concursantes al preguntarles quién creen que ganará la undécima edición. Así, Camino respondía que Álex, aunque a ella le gustaría que ganaran Pilu, Marta, Ana y Luca. Al pronunciar sorpresivamente el nombre del tiktoker como uno de sus favoritos varios de sus compañeros se reían. «Sí, sigue así…», advertía Camino al aspirante antes de despedirse de los fogones.