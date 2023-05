Lo que se ha visto con Miguel Bosé en ‘MasterChef’ causa gran indignación: «Cambio de canal»

‘MasterChef 11‘ comenzaba este lunes el programa con un reto en el que los concursantes tenían que hacer diferentes cortes con verduras mientras les rodeaba el fuego. Una vez realizado el reto, los aspirantes se enfrentaban a un nuevo cocinado con la verdura como protagonista en el que tenían que hacer al menos una técnica de vanguardia. Una primera prueba en la que las cocinas recibían la visita de Miguel Bosé.

De este modo, Shine Iberia aprovechaba para promocionar hasta dos productos de la productora. Por un lado, ‘Bosé’, la serie basada en la vida del cantante y que estrenó SkyShowtime; y por otro ‘Cover Night’, el talent musical de TVE que celebró el pasado jueves su final y en el que Bosé era uno de los jurados.

«Vamos a recibir a un invitado muy especial y que nos acompaña por primera vez en estas cocinas aunque ya estuvo con nosotros en una ocasión donde cocinamos para él y su equipo en una prueba de exteriores. Es un gran gourmet y un experto cocinero, cantante conocido internacionalmente, actor y jurado del programa musical de esta casa ‘Cover Night’, Miguel Bosé», anunciaba Pepe Rodríguez.

Una visita que los concursantes de ‘MasterChef’ aplaudían. Sobre todo Claudia. Y es que la actriz italiana es una de las intérpretes que forman parte del elenco de ‘Bosé’ en Skyshowtime. «Me está dando algo, no me lo puedo creer, sé todo de él porque por razones de la serie me estudié toda su vida», reconocía.

Tras entrar a las cocinas, Pepe Rodríguez le daba las gracias por visitarles en el plató mientras Miguel Bosé se mostraba feliz por poder estar en ‘MasterChef’. Al reconocer a Claudia, ella le decía lo feliz que le hacía tenerle enfrente de ella. «Yo soy tu Elsa Martinelli», apuntaba la italiana sobre el papel que interpretó en la serie sobre la vida del cantante. Una serie de la que Bosé aprovechaba para promocionar.

Además, Miguel Bosé no dudaba en contarles a los concursantes que a él le encanta cocinar y que lo hace siempre en su casa. «Para mí la cocina es pasión. Empecé a cocinar con mi abuela materna. Y luego con la tata aprendí la cocina tradicional española. Es pasión y terapia, cuando cocinamos se nos van todos los males. Y luego compartir», defendía el artista.

«Yo en casa cocino todos los días para mí, para mis hijos y para la gente de casa», añadía Miguel Bosé. Poco después, el cantante iba paseándose por las cocinas para hablar con los concursantes, interesarse por sus platos y aprovechar para que todos hablaran de sus canciones.

¡Qué gran regreso a las cocinas! Ya está con nosotros Miguel Bosé tras su paso por @covernight_es https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/RIpAvvBYN7 — MasterChef (@MasterChef_es) May 22, 2023

Lluvia de críticas a ‘MasterChef’ por llevar a Miguel Bosé

La visita de Miguel Bosé indignaba mucho a la audiencia de ‘MasterChef’. Así, eran muchos los espectadores que criticaban al talent de cocina de TVE por blanquear la figura del cantante después de todas sus polémicas como su actitud negacionista del coronavirus.

Asimismo, eran muchos los que no dudaban en pedir el apagón y cambiar de canal al ver en el mismo programa a Miguel Bosé y a Luca, el tiktoker italiano, al que muchos consideran el «enchufado» del programa por la relación de su padre con los socios publicitarios de la productora.

Toca blanqueo de Miguel Bosé en la tele pública (negacionista de todo)? #Masterchef pic.twitter.com/3siKFXHQlh — Monche (@MoncheJr) May 22, 2023

Y este señor insufrible ahora? Que le pasa a Tve con el? Está en todas partes. #MasterChef — MrsMadox (@MrsMadox1) May 22, 2023

No aguanto a Miguel Bosé. Vaya invitado #MasterChef



Es un flipao — Fran 💙 (@fraarra) May 22, 2023

Y yo pensé que esta temporada no podía superarse #MasterChef y vais y me lleváis al Negacionista de los cojones del Bosé…



Vamos cambiando de canal — Her Miguelete © (@er_miguelete) May 22, 2023

Cualquier país civilizado hubiera mandado a Miguel Bosé al ostracismo, por su vergonzosa actitud negacionista durante la pandemia.

En España, la cadena pública le paga dos sueldos #MasterChef — ElSancho 🎮🎞🚗 (@mr_elsancho) May 22, 2023

Miguel Bosé, la noche ha terminado de empeorar.

Su voz bufff,#Masterchef — MJ ⚡️ (@MJPNP) May 22, 2023

En serio? Miguel Bosé? Se puede caer más bajo? Como se ve que no hacen más que intentar limpiar su imagen y encima publicidad de su serie #MasterChef pic.twitter.com/PmJSonp3Ao — Yorch o Jorge (@Quasi1977) May 22, 2023

El blanqueamiento a Miguel Bosé bien ¿no? #Masterchef — Un Mochuelo 🦉 (@MdeMochuelo) May 22, 2023

Por favor como traen a este hombre al programa. #Masterchef — Crosby (@Ziigrin) May 22, 2023

Luca y Miguel Bosé en el mismo programa, no veréis nada peor en mucho tiempo #MasterChef — Á n g e l ⚡ (@AngeeeelRM) May 22, 2023

Anda que llevar al gilipollas este conspiranoico de Miguel Bosé… #MasterChef — Braaaay (@BryanBraay) May 22, 2023

Luca y el negacionista del Bosé en un mismo programa. Se apaga la tele. #MasterChef — Raúl 🍃🗝️ (@RalMarquez) May 22, 2023

Pereza máxima la que me da Miguel Bosé #MasterChef — Juanma López (@Juanma9lopez) May 22, 2023

Qué asco Miguel Bosé y TVE blanqueándolo en todos los programas posibles #MasterChef — Nicsi (@nicoloveslondon) May 22, 2023

ah que hoy TAMBIÉN hay que aguantar a miguel bosé este programa es para disfrutar o para sufrir??? #MasterChef — uxío (@uxioferreeiro) May 22, 2023

Miguel Bosé aquí, el que faltaba ._. #MasterChef — chandler bing (@deirdresrevival) May 22, 2023

Dios, ya lo q faltaba, Miguel Bosé… #MasterChef — Noel Ganados 🇺🇦 #NAFO (@noelganados) May 22, 2023

Entre Luca y Miguel Bosé, dan ganas de poner La2 #MasterChef — Albertö (@Alberto__Diaz) May 22, 2023

Miguel Bose y Luca en el mismo programa. Cambio de canal. Me avisan cuando se pire alguno de los dos mamarrachos. Besis. #MasterChef#MasterTongo — @MissSinopsis (@misssinopsis) May 22, 2023

Luca y Miguel Bosé juntos… q ganas de romper la televisión #MasterChef — Noel Ganados 🇺🇦 #NAFO (@noelganados) May 22, 2023