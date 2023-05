‘MasterChef 11’ echa a la calle a Fray Marcos y lo que pasa en su expulsión es histórico

‘MasterChef 11’ emitía este martes su décimo sexta gala en TVE. Una entrega que comenzaba con los malos rollos que hay en la casa en la que conviven los concursantes con Ana y Claudia como protagonistas. Pero tocaba dejar los malos rollos para enfrentarse a una nueva prueba por equipos en la Sierra de Aracena y a una nueva prueba de eliminación en la que se elegía al décimo sexto expulsado tras la salida de David después de su enfrentamiento con Samantha Vallejo-Nágera.

En la prueba de exteriores, eran los jueces de ‘MasterChef’ los que elegían los equipos, que en esta ocasión no tenían capitanes. Por un lado, estaba el equipo azul formado por Álex, Marta, Pilu, Camino, Fray Marcos y Francesc mientras que el equipo rojo estaba formado por Eneko, Lluis, Jotha, Claudia, Jorge Juan, Ana y Luca.

Una prueba en la que Luca volvía a hacer de las suyas al caerse y tener que ser apartado de las cocinas para que los médicos le curaran el pie. Algo que indignaba a la audiencia por considerar que el programa no para de reírle las gracias y de favorecerle.

Tras la prueba por equipos, en la que el equipo azul se encontraba con algún que otro problema que desesperaba a Álex, llegaba el momento de las valoraciones. Y el jurado lo tenía claro, el equipo que mejor lo había hecho era el equipo rojo. Además, la mejor de la prueba era Claudia, que había recibido el delantal negro al comenzar el programa por decisión de todos sus compañeros y conseguía así librarse de ir a eliminación.

Pilu y Claudia, a la gresca

Una vez en las cocinas de ‘MasterChef’ los delantales negros se enfrentaban a un reto muy complicado: tenían que elaborar una tarta nupcial usando como relleno el ingrediente que les había tocado al azar al escoger una bola. En medio del cocinado, Claudia, tenía que hacer uso de su ventaja: darle una flor blanca a seis de sus compañeros y una negra a otro. Las blancas tendrían 5 minutos más para cocinar y la negra 10 minutos menos.

En un principio, Claudia tenía pensado entregarle la rosa negra a Marta pero finalmente se la terminaba entregando a Pilu tras un fuerte desencuentro entre ellas.

Pilu está disgustada por la actitud de Claudia, porque le ha dado la rosa negra



⭕ https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/FeMYhKrJF1 — La 1 (@La1_tve) May 16, 2023

Fray Marcos, expulsado de ‘MasterChef’ tras no utilizar el pin de la inmunidad

Y tras el cocinado llegaba la cata de las tartas de boda por parte del jurado de ‘MasterChef 11’ y Las Retales, Anabel Alonso y Bibiana Fernández que volvían una vez más a las cocinas del talent de TVE. Las mejores de la prueba de expulsión eran Ana y Pilu, que pese a tener menos tiempo lograba sacar adelante su trabajo. Asimismo, también se libraban Marta y Álex.

De ese modo, la expulsión de este martes era cosa de tres: Francesc, Camino y Fray Marcos, que se atrevía a cocinar sin entregar el pin de la inmunidad. Y precisamente era el cura el expulsado. «Fray Marcos tu pastel acumulaba muchos más fallos que los otros dos», le anunciaba Pepe Rodríguez.

«Fray Marcos has hecho historia en los once años de MasterChef por ser eliminado con ese pin de la inmunidad. ¿Qué sientes en este momento?», le preguntaba Pepe. «Agradecimiento es lo que me sale decir. Yo le doy las gracias a este maravilloso equipo. Qué Dios les bendiga. A ustedes que me los llevo, los espero en la misa y a ellos…», se rompía cuando trataba de dirigirse a sus compañeros.

"Agradecimiento es lo que me sale decir. Le doy las gracias a todo este maravilloso equipo, a ustedes tres que los he podido conocer en persona y a mis compañeros". Hoy despedimos a @fraymarcosmchef de las cocinas de #MasterChef. Gracias a ti por todo

La homilía de Fray Marcos en su despedida

«Recuerdo que cuando me dieron la bendición para el programa me dijeron qué que significaban ellos y les dije que una bendición. Hay gente que llega a tu vida como un huracán y otros llegan como una suave brisa. Así llega Dios a través de los demás. Recuerdo que al principio les resultaba odioso que bendijera tanto. Nunca se cansen de bendecir porque bendecir es ir bien. Y a esta sociedad le hace falta bendecir siempre, siempre. Qué Dios les bendiga», les decía en una especie de homilía que hacía llorar a Samantha, a Pepe y a muchos de sus compañeros.

Tras escucharle, era Jordi Cruz quién se dirigía a él. «Más allá de credos, seguramente no es fácil que un religioso entre en MasterChef y salga de su zona de confort y haga un papel neutro, tan bonito, bien jugado e interesante como el que has hecho. Todos hemos aprendido, creo que nunca has tenido una palabra en negativo. Eres un religioso del siglo XXI», le decía el catalán. «Te tenemos que dar las gracias. Has sido un soplo de aire fresco para este programa y para la televisión. Un ser humano maravilloso y con unos valores como no puede ser de otra manera, gracias, gracias, gracias», añadía Pepe.

Antes de despedirse de las cocinas y de colgar su delantal con el pin de la inmunidad, Fray Marcos les dedicaba una última oración a todos. «Que el señor esté con todos vosotros y que la bendición de dios, padre, hijo y espíritu santo esté con cada uno de vosotros y les acompañe siempre», concluía.