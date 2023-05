Fray Marcos pone en entredicho a ‘MasterChef’ al destapar lo vivido dentro: «Hay gente que…»

El pasado martes, Fray Marcos, el cura de ‘MasterChef 11’ hizo historia al ser el primer expulsado en la historia del talent de cocina en ser eliminado sin haber usado el pin de la inmunidad que poseía desde hace unas cuantas galas. Y es que el fraile se envalentonó al creer que podría salvarse de la prueba de expulsión.

Ahora tras su expulsión de ‘MasterChef‘, Fray Marcos ha concedido una entrevista a Dominicos.org en el que explica por qué optó por no usar el pin de la inmunidad y deja caer todos los malos rollos que había en el programa y que no se ven tras las cámaras.

«Tenía la posibilidad de seguir, porque tenía el pin de la inmunidad. Me recomendaban que lo entregara, pero ya estaban ocurriendo cosas dentro de mí, muy personales, muy íntimas… Y la convivencia también fue desgastándome, desanimándome», reconoce Fray Marcos en dicha entrevista dejando entrever que la convivencia le había desgastado anímicamente.

Cuando le preguntan que ha sido lo más difícil de las grabaciones de ‘MasterChef’ el cura lo tiene claro. «Lo más difícil es tener que soportar a veces dolores físicos. Tengo un diagnóstico de tres hernias lumbares. Se me duermen mucho los brazos, creo que en lo físico lo más difícil ha sido entregarme por completo, sobre todo en los exteriores donde nos llevaban a cocinar, tener que levantar peso, agacharme… por dar lo mejor de mí», relata.

Pero Fray Marcos va mucho más allá al destapar las «conductas» de algunos de sus compañeros sin dar nombres aunque ya hace unas semanas salió en defensa de Merce tras lo sucedido con Luca. «Tener que soportar, a veces, conductas que no vienen dentro del programa, porque hay gente que a lo mejor cree que está en un reality show distinto a MasterChef y yo concibo a MasterChef como está ideado: para cocinar, para divertirnos. Esa ha sido una de las cosas más difíciles», recalca.

Algo que ya dejó caer en la última gala de ‘MasterChef’ después de que Claudia y Ana tuvieran un fuerte desencuentro y de que la actriz italiana y novia de Juan Díaz (‘Aquí no hay quién viva’, ‘Cuéntame’) denunciara que alguien había leído su diario y había arrancado una página. Algo que la dirección iba a investigar.

Fray Marcos habla de su amistad con Jotha y Francesc

Asimismo, durante la entrevista, Fray Marcos da la cara por Francesc, el mujeriego del programa y que ha sido su mejor amigo dentro del programa, y por Jotha, que el otro día salía del armario al decir que era bisexual y poliamoroso al formar parte de un trío.

«Me preguntaron que cómo yo, siendo sacerdote, voy a ser amigo de un DJ de discotecas de ambientes. Dije: porque debajo de unos pendientes y de un piercing y de unos tatuajes y debajo de un hábito hay dos seres humanos y hay dos hijos de Dios, que se supieron entender. Y era con de las pocas personas con las que yo podía tener una charla de contenido», asegura.

Por último, Fray Marcos adelanta que tras su paso por ‘MasterChef’ tiene trabajo pues ya ha cerrado casar a cuatro personas del programa, entre ellos a Jordi Cruz. «Me llevo que voy a hacer cuatro matrimonios entre los camarógrafos y el presentador; me llevo que voy a confirmar a tres, a los que les estoy dando clases online; que se van a bautizar dos camarógrafos, y me llevo la hermosa imagen de Pepe y Samantha llorando cuando me despedí, que me hicieron llorar», explica.