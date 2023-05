La sentenciadora frase de Samantha Vallejo-Nágera contra su excuñada Paulina Rubio

La relación entre Samantha Vallejo-Nágera y la que fue su cuñada, Paulina Rubio, nunca ha sido especialmente buena. Y, una vez más, la chef lo ha vuelto a poner de manifiesto cuando le han preguntado por la reciente visita a España de la cantante mexicana.

La jueza de ‘MasterChef’ ha confirmado a los reporteros de Europa Press que fue ella la que informó a su hermano, Colate Vallejo-Nágera, de la visita de su expareja y madre de su hijo. «Es que me la encontré al salir del avión al volar a Ibiza», ha asegurado Samantha. Pero no ha podido evitar su hartazgo al ser preguntada por ella: «Me agota, me da igual».

Aunque sí que desea la paz entre Paulina y Colate por el bien del hijo que tienen en común: «Mira, que la paz llegue entre ellos, tienen un niño que es genial y nada más». Sobre las críticas que ha recibido la cantante en su paso por España, donde se ha mostrado como una diva, Samantha Vallejo-Nágera señala, con cierta ironía: «Claro, si es una diva, fenomenal, lleva toda la vida en la cresta de la ola».

La relación entre Colate y Paulina Rubio es inexistente

Fue Colate el que aseguró que se había enterado de la visita a España de su expareja por su hermana, que se la encontró en el aeropuerto. «Estoy sorprendido, porque dejé al niño el otro día en su casa y, bueno, se supone que está con nuestro hijo en Miami», reconocía el empresario.

La relación entre Colate y Paulina Rubio es, en sus propias palabras, inexistente. En 2010 ambos se convirtieron en padres por primera vez de Andrea Nicolás. Sin embargo, dos años después, se informó de una separación que por aquel entonces se anunció como civilizada. Pero el juicio por la custodia del pequeño enturbió el vínculo entre ellos.

La nula relación entre la expareja se ha vuelto a poner de manifiesto ahora, con la visita de la cantante a nuestro país. «Sabía que estaba aquí porque se encontró con mi hermana en el aeropuerto. Yo no estaba, pero me llamó mi hermana y me lo dijo. Me sorprendió. Se saludaron, mi hermana es muy educada. No creo que hablaran demasiado. Fue bastante correcto», explicó el empresario. Una versión que Samantha ahora ha corroborado.