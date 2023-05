La organización de ‘Supervivientes’, obligada a actuar tras cruzarse los límites establecidos

La organización de ‘Supervivientes 2023‘ se ha cansado de que Bosco Martínez-Bordiú incumpla las normas de forma sistemática. Va en su personalidad, ya lo demostró el primer día en el que se tiró del helicóptero realizando un salto mortal inadecuado y muy peligroso, pero el programa no está dispuesto a jugársela con sus locuras; pues comprometen su integridad y también al reality.

Se desconoce cuál es la razón y la nueva hazaña del concursante, pero en esta ocasión se han tomado cartas en el asunto de inmediato y el Capitán Morgan ha decidido imponerle una severa penalización. Una penalización que además afecta al resto de concursantes.

«Como parece que no haces caso a la organización y vas por libre, te vamos a ayudar a cumplir las normas. Por eso, debes ir atado con estos grilletes por los pies de un compañero. Delante de ti tienes varios pergaminos que esconden el nombre de un superviviente. Cada día, al despertar, tendrás que coger un pergamino para descubrir a quién estarás atado», reza el comunicado de la organización de ‘Supervivientes’.

Como decimos, no se ha esclarecido el motivo exacto que ha propiciado esta contundente sanción. Todo hace pensar que se dilucidará este jueves durante la gala con Jorge Javier Vázquez. Eso sí, desde el reality inciden en que el castigo «es por haber hecho caso omiso a los límites establecidos por la organización».

«Vaya tortura» o «ya te vale Bosco, ya te vale» han sido algunas de las reacciones de los compañeros de Bosco al enterarse de que colateralmente deberán hacer frente también a la penalización impuesta por ‘Supervivientes’. El sobrino de Pocholo ya ha comenzado a cumplir su primer día de penitencia este jueves y el azar ha querido que sea Alma la primera elegida.

«Menos mal que yo lo veo todo de color de rosa. Pero hoy que quería pescar… De buena mañana me ha caído como un jarro de agua fría, pero la verdad es que me ha sentado genial. Estoy súper positiva y me encanta compartir momentos con él desde que le conocí. Así que por mí súper guay», ha confesado la hija de Raquel Bollo.