La información del exterior que pone en jaque el futuro de Asraf tras ‘Supervivientes’

Parece que alguien no quiere que Isa Pantoja y Asraf Beno se casen. Si hace unas semanas salía a la luz una supuesta relación del concursante de ‘Supervivientes’ con un joven diseñador; ahora ‘Socialité’ se hace eco de una supuesta infidelidad de Beno con una ex-pretendienta de ‘Mujeres, hombres y viceversa’.

Tras cuatro años de relación, Isa Pantoja y Asraf Beno se darán el si quiero el próximo mes de septiembre después de haber retrasado su enlace en varias ocasiones. Pero habrá que ver si alguna de las informaciones que están saliendo sobre las verdaderas intenciones de Asraf terminan haciendo mella en la pareja.

Y es que según Miguel Vilas, ex amigo de Asraf Beno y ex-concursante de ‘GH 17’, el ceutí de origen marroquí no es tal y como muestra en televisión. En ese sentido, Vilas ha insistido en que Asraf ya planeó liarse con Isa Pantoja en ‘GH VIP’ para conseguir fama. «Yo sé que Isa no le gusta en absoluto, de hecho estando ya con ella, ha llegado a ridiculizarla delante de mí», confiesa al programa que presenta Nuria Marín.

Pero por si fuera poco, según Miguel Vilas, Asraf Beno le fue infiel a Isa Pantoja con una amiga suya. «Me dijo que le presentase a mi amiga porque le parecía guapísima, y que le daba igual si su novia se enteraba», aseveraba a ‘Socialité’ sin dar detalles de quién es la chica.

La reacción de Isa a la supuesta infidelidad de Asraf Beno

Sin embargo, ‘Socialité’ hacía un trabajo de investigación y descubría que la chica con la que Asraf Beno podría haberle sido infiel a Isa Pantoja es Gemma Collado, pretendienta de ‘Mujeres, hombres y viceversa’ y quién fuera novia de Pascual Fernández (‘Un príncipe para Corina’).

Al preguntarle por el asunto, Isa Pantoja ha preferido guardar silencio ante los micrófonos de ‘Socialité’. Asimismo, la hija de Isabel Pantoja sigue dando la cara por su pareja con uñas y dientes como lleva haciendo desde el primer día que pisó Honduras.