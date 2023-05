La boda de Isa Pantoja y Asraf, al borde del abismo por lo que se acaba de desmantelar ahora

La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno pende cada vez más de un hilo mientras el joven está en ‘Supervivientes’. Hace tan solo unos días el ‘Deluxe’ destapaba que existían unas fotografías de Asraf besándose con un chico. Este lunes, 1 de mayo, ‘Socialité‘ indagaba en el asunto y encontraba un testimonio que corroboraba que Isa Pantoja estaría muy preocupada por las amistades especiales de su novio con otros hombres.

Se trata de Miguel Vilas, examigo de Asraf y concursante de ‘Gran Hermano 17’. Pero antes de conocer todos los detalles de su relación, María Patiño ponía en contexto a la audiencia: «Es la propia Isa Pi la que, para explicarnos lo que ocurre con Roberto en ese coche donde están cerca de 14 minutos, nos hace partícipes de que Roberto le avisa de que hay una foto de Asraf con un diseñador que se llama Leo». Y es a raíz de esta revelación cuando ‘Socialité’ investiga sobre la vida privada del marroquí.

«Hace unos años Asraf tenía un amigo que era Miguel Vilas, un concursante de realitys. En ese momento se rumoreó mucho sobre esta amistad y qué intenciones podía tener», exponía en directo Javier de Hoyos, director del programa, para añadir: «Miguel nos ha desvelado que durante estos años de relación, Isa también le encerró en un coche y le preguntó si había pasado algo con Asraf».

Acto seguido, el programa emitía las declaraciones de Miguel Vilas en las que ha señalado la enorme desconfianza de Isa Pantoja por su futuro marido: «Una vez ella me preguntó en un coche directamente: «¿Tú has estado con mi pareja si o no?». Y yo le contesté lo mismo, en plan, le dije que yo de eso no hablo, que tiene que hablarlo con el implicado, o sea, yo no soy quién para decir nada de esta persona».

Asimismo, Miguel ha hecho especial hincapié en que los únicos intereses de Asraf para estar con Isa Pantoja son permanecer en televisión: «Dice: ‘a mí lo que me gusta es la tele y quiero seguir en la tele y si me tengo que enrollar con la más fea, pues la más fea'». De la misma manera, ha destapado que la relación de ambos la tendría planeada el superviviente antes de entrar en ‘Gran Hermano’, reality donde se conocieron.

Para acabar, el programa le planteaba al joven una pregunta clave para el futuro de la relación de Isa Pantoja y Asraf Beno: «Estando con ella, ¿ha intentado serle infiel con otras personas?». Y Miguel Vilas, lejos de negarlo, ha dejado la duda en el aire: «Ya no voy a hablar más, sinceramente, porque no es un tema en el que quiera meterme».