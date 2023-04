La tremenda noticia del exterior sobre Asraf que sacude su concurso en ‘Supervivientes’

Asraf Beno vive ajeno a lo que está sucediendo en España con su novia Isa Pantoja y los rumores que apuntan a una presunta deslealtad con un exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’. Y menos mal. Aunque, teniendo en cuenta el infierno que está sufriendo en ‘Supervivientes‘, no se sabe bien qué es peor: si estar fuera o dentro del concurso de Telecinco.

Lo que está claro es que no corren buenos tiempos para el marroquí, pues una vez acabe su periplo por Honduras y piense que todo lo malo habrá pasado, tendrá que enfrentar una cruda realidad. Al parecer, Isa habría disfrutado de una desenfrenada noche de fiesta en la Feria de Abril que habría acabado en un coche junto a Roberto de la Cruz.

¿Qué pasó realmente dentro de ese vehículo? ¿Cuánto tiempo permanecieron en él? ¿Se truncará la boda después de las informaciones que señalan a la hija de la tonadillera como infiel? Ella ha negado rotundamente esas cada vez más extendidas habladurías, pero el chico en cuestión, que además sería amigo de Asraf, está jugando a la ambigüedad.

De hecho, este viernes, Roberto se sometió al polígrafo de Conchita para acabar con los rumores y demostrar su verdad. Y, aunque desmiente que intimaran, deja caer una situación cómplice aquella noche de autos; como que estuvieron más tiempo que el que en principio dijo Isa Pantoja en ese coche o que hubo tocamientos, masajes e incluso besos en el cuello.

Sin embargo, con lo que no contaba este chico es con que los colaboradores del ‘Deluxe’ iban a conseguir sonsacarle una información de alto impacto sobre Asraf Beno que hasta ahora era desconocida y que, nada más destaparse, está causando un gran revuelo. La periodista Paloma García-Pelayo disponía de esa información que Roberto, con sus gestos, terminó corroborando.

«Se dice que existen unas imágenes de Asraf en compañía de un chico, un joven diseñador»

«Se dice que existen unas imágenes de Asraf en compañía de un chico, un joven diseñador, que podrían no sentar nada bien a Isa Pantoja», señaló la colaboradora en pleno directo. Y Roberto no solo no esquivó el tema de la existencia de estas imágenes, sino que además ahondaba en este tema. «Yo a Isa lo que le he dicho es que esté prevenida porque pueden salir fotografías de su novio besándose con un chico», soltó.

En mitad del debate, María Patiño daba el paso y ofrecía la identidad de esa persona: «El chico de estas presuntas imágenes es un diseñador llamado Leo y las fotografías están ya en manos de la redacción de un programa de esta cadena». Unas imágenes que podrían salir a la luz próximamente y que terminarían por detonar la bomba.

Este sábado, ‘Socialité’ ha abundado en ello dando un paso más y poniendo cara a ese chico con el que se relaciona a Asraf, que, según el programa, no negaría la existencia de esas fotos besándose. Unas imágenes de las que Isa Pantoja es ya conocedora y que no habrían sentado nada bien: «Se lo ha tomado muy mal». Al parecer, antes de ‘Supervivientes’, Chabelita ya prohibió que él y Asraf tuvieran relación al rondarle ciertas sospechas.