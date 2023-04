La queja de Isa Pantoja a la organización de ‘Supervivientes’ por lo que hizo tras echar a Yaiza

Isa Pantoja presenció la gala más dura de ‘Supervivientes 2023’ desde el plató, pero apenas tuvo ocasión de hablar. El ritmo de la emisión fue tan frenético a raíz de la expulsión disciplinaria de Yaiza y de todo lo que le precedió, que los defensores quedaron completamente relegados.

Sin embargo, sí que ha podido pronunciarse este viernes en ‘El programa de Ana Rosa‘. La hija de la tonadillera, que suele colaborar el quinto día de la semana en el magacín matutino, ha comentado ampliamente los acontecimientos que se vivieron en Palapa y ha dejado muy clara su opinión sobre la decisión adoptada por la organización del concurso de supervivencia.

«A mí me parece una actitud vergonzosa. Creo que Yaiza ha estado muy mal, pero no desde ahora», ha empezado diciendo Isa Pantoja, que ha lamentado así que no se le hubiera parado los pies antes de cruzar líneas rojas. «Quiero recordar que ella entra con toda esta información y evidentemente dice ‘voy a ir en contra de Asraf’ porque, si se llevaba bien con él, entonces Ginés quedaba fatal, ya que durante todo este tiempo ese grupo ha intentado estar en contra de él», ha reflexionado.

«De lo que le acusan siempre a Asraf es de que, cuando no hay cámaras, es una persona normal y que, delante de ellas, provoca. Y yo lo que entiendo es que, cuando es delante de cámaras, entonces es lo que nosotros vemos. ¿Es suficientemente fuerte lo que pregunta, que lo único que pregunta son cosas de convivencia, como para que le estén tratando tan mal? Cada vez que pregunta, molesta, y yo lo que veo es que a él le pueden cuestionar todo, pero él no puede ni preguntar», ha sentenciado Isa Pantoja.

Isa Pantoja: «Deberían haber castigado también a Ginés, Diego y Raquel por el silencio cómplice»

Acto seguido, ha entrado a valorar directamente la determinación de la dirección de ‘Supervivientes’. «Me parece que la organización ha estado súper acertada expulsando a Yaiza», ha admitido en primer lugar. Sin embargo, hay un ‘pero’ que no se ha cortado en verbalizar. Y es que ha cuestionado que no hubiese más medidas disciplinarias contra quienes fueron testigos y prefirieron guardar silencio y encubrir a Yaiza. No entiende por qué el programa optó por mantenerse impasible en ese aspecto.

«Para mi opinión, deberían haber castigado también a Ginés, Diego y Raquel por el silencio cómplice. Porque esta expulsión es porque hay un vídeo que lo prueba. Porque si no es así, nadie de la Palapa, exceptuando Adara, hubiera salido a defender a Asraf. Entonces, cuando dicen todo el rato ‘no voy a decir nada’, ¿qué hubiera pasado si Diego y Raquel hubieran sido más listillos y hubieran dicho ‘no Asraf, si eso no te lo ha dicho Yaiza’? ¿Alguien de la Palapa hubiera salido a defender a Asraf? Porque yo creo que nadie», ha concluido Isa muy apesadumbrada.