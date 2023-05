La incendiaria acusación de Ginés a su hija en ‘Supervivientes’ abre un melón de los gordos

Ginés Corregüela sigue dando de que hablar tras su paso por ‘Supervivientes 2023‘. En esta ocasión, el tema sobre el que debatir es la relación entre el exconcursante y su hija Miriam. Una relación que no atraviesa por su mejor momento a pesar del intento de acercamiento de Ginés hacia Miriam, a la que acusa ahora de estar manipulada.

«Yo intenté ponerme en contacto con ella porque no me coge el teléfono y le escribí un Whatsapp«, ha declarado el jienense. Acto seguido, el presentador ha tomado el móvil del exconcursante para leer los mensajes que padre e hija se han intercambiado. «Buenos días Miriam. Cuando tú puedas me dices y hablamos», es el mensaje que le puso Ginés.

Ante ello, Miriam le contestó: «A día de hoy no me apetece meterme en todo esto porque demasiado mal lo he pasado ya. Haz tu vida y yo la mía». «Está siguiendo unas pausas de una persona que la está manipulando y, de hecho, ahora mismo seguramente que la ha llamado y es la que está manipulando a parte de la familia, su representante que está ahí«, ha reaccionado Ginés. Una acusación que ha levantado ampollas.

Ante ello, la principal aludida, Marina, ha asegurado visiblemente indignada: «Estás muy equivocado, me das mucha pena. He visto que Yaiza te ha indicado que dijeras eso, lo has hecho durante la publicidad». «Me parece muy bien porque estás sacando tajada de esto… Yo soy el concursante del programa, todavía estoy aquí», le ha reprochado Ginés al tiempo que ha apuntado: «Ella (Miriam) está enfadada, lo entiendo y se deja llevar por su representante. Soy el malo de la película».

En la misma línea, Ginés ha asegurado haber estado hablando con la prometida de su hija: «El otro día estuve hablando con su pareja, media hora. Está enfadada y ella entiende que yo tengo que hacer mi vida con quien yo quiera». «Yo te digo que sigáis, que cuanto más echéis, más fuerte me vais a hacer», ha desafiado el tiktoker. Frente a esta actitud, la representante de la hija de Ginés le ha soltado un golpe bajo: «Para nada me ha dicho jamás que no te quiera o no te valore. No te voy a consentir que juegues con mi trabajo o mi manera de ser. Para mí Miriam no es trabajo ni es negocio, a lo mejor para ti sí. Lo estás demostrando y me sabe muy mal«.

Unas duras palabras que han tenido respuesta por parte de Ginés: «Para mí mi hija no es negocio ninguno. Tú has estado ahí montada en ese barco a costa de su padre». «¿Tú le has visto la cara a tu hija? Está desencajada, no quiere saber nada», ha asegurado Marina, la que ha ejercido de defensora de Miriam. Así pues, el principal aludido ha zanjado el tema diciendo: «Quiero hablar con ella y que me explique sus cosas y yo las mías, pero no aquí, en la casa. Quiero hablar con ella cuanto antes mejor, pero los dos sentados y en un cara a cara que es como mejor se explica uno y mirándonos a los ojos».

«Miriam me acaba de mandar un mensaje para que no des afirmaciones que no son ni me busques a mí porque a mí no me vas a encontrar. Miriam acaba de decir que no está viendo el programa y que ‘a mí no me ha llamado nadie'», ha asegurado Marina. Ante ello, Ginés ha terminado defendiendo su postura: «Aquí está, esto está aquí (señalando el mensaje del móvil). Esto no es mentira. Yo estuve el otro día hablando con su pareja, le mandé un mensaje y me contestó eso».