La controvertida petición de Ana Obregón a Alessandro Lequio que rechazó de raíz

Desde que se conociera que Ana Obregón había sido madre (o abuela), mediante gestación subrogada, mucho se ha comentado sobre la decisión de la actriz. Ahora ‘Informalia’ asegura que, al parecer, Ana habría hecho a Alessandro Lequio una petición que fue inmediatamente rechazada por el italiano.

Antes de que la pequeña Ana Sandra naciera, la presentadora pidió a Alessandro que asumiera en términos legales la paternidad de la bebé. Aunque el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ era conocedor de que el semen utilizado era el de su hijo Aless, fallecido hace tres años, él no quiere figurar como padre de la niña en ningún documento. El italiano se ha negado a firmar ningún papel en el que constara su paternidad. Una decisión que tuvo clara desde el primer momento, pese a las insistencias de su expareja.

Aunque el deseo de Ana Obregón era que su hija legal, y su nieta genética, tuviera el apellido Lequio, esto no será posible. Además, la presentadora era consciente de que le hubiera sido más fácil adoptar si lo hacía en pareja. Pero la negativa de Alessandro Lequio provocó que al final lo tuviera que hacer en solitario.

Ana Obregón quería que la niña llevara el apellido Lequio

Hay que recordar que la única forma con la que la bióloga ha conseguido que Ana Sandra lleve el apellido de su hijo (y padre genético de la pequeña), es como tercer nombre y no como apellido, como era su intención. De esta forma, el nombre de la niña es Ana Sandra Lequio, y el apellido Obregón.

Mientras que Ana Obregón no deja de publicar fotos en sus redes de la bebé, el padre de su hijo ha optado por guardar silencio. Aunque con sus escasas palabras en ‘El programa de Ana Rosa’ deja entrever que no le ha hecho ninguna gracia la decisión de su ex. Hace unas semanas, su compañera Cristina Tárrega le preguntaba: «¿Te apetece conocer a esta niña?». A lo que él respondió con una frase que lo decía todo: «Me gustan los míos». Pese a esto, ellos insisten que la relación sigue intacta y que no hay ningún tipo de mal rollo.