Alessandro Lequio dice exactamente lo escuchado sobre Belén Esteban y le reprueban

‘El programa de Ana Rosa’ ha rescatado el arrebato que protagonizó Belén Esteban en ‘Sálvame’ este martes cuando se hablaba de la entrevista que Bertín Osborne ha realizado a Jesulín de Ubrique en la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya‘ y que Telecinco emitirá próximamente. Y en mitad de la tertulia, Alessandro Lequio, que no es sospechoso por tener simpatías con Belén, ha asestado la estocada definitiva a la colaboradora.

«Por lo que dice Belén, podemos intuir que Jesús Janeiro no tiene una comunicación fluida con Andrea», ha comentado Joaquín Prat para abrir el debate. «Ni fluida ni sin fluir, no habla con su hija. Es más, dijo que tenía una conversación pendiente con ella cuando cumpliera la mayoría de edad, pero ya han pasado cinco años de eso», ha dilucidado Pepe del Real.

«La relación padre e hija sigue en el mismo punto desde hace varios años y no evoluciona», ha lamentado por su parte Paloma García-Pelayo. «Esto al final lo que remueve es la indignación hacia un padre que no sabe ni dónde está su hija, que no se preocupa por ella y con la que no tiene ningún tipo de contacto», ha condenado Antonio Rossi en la misma dirección.

Precisamente en ese instante es cuando Alessandro Lequio ha entrado en escena. Ha sido breve, pero ha utilizado ese turno de palabra para responsabilizar a Belén Esteban de esa escasa o nula relación entre padre e hija. «Como espectador de la historia, yo tengo que decir que Jesulín no se ha involucrado como padre con su hija mayor, pero también hay que reconocer que Belén no se lo puso del todo fácil», ha sentenciado alto y claro.

«Con esto no quiero ni excusar a Jesulín ni culpar a Belén, solo explicar lo que yo he visto que ocurrió», ha matizado a continuación. «Lo que pasa es que la niña ya es mayor de edad», le ha rebatido Joaquín, en referencia a que Andrea Janeiro es lo suficientemente mayor como para que el torero pueda entablar relación sin intermediaciones de su madre.

«Alessandro, que cumple la mayoría de edad, han pasado cinco años y además Belén lleva más de cinco años sin hablar de Jesulín y de la niña. Así que perfectamente ha podido retomar relaciones y ha habido muchos momentos para que esa relación fluyese», le ha contrariado también Miguel Ángel Nicolás; uniéndose así a la reprobación del comentario de Lequio.