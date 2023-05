La severa amenaza de Belén Esteban a Jesulín: «Haría más audiencia que ‘Tu cara me suena'»

El tour televisivo que se va a hacer Jesulín de Ubrique ha hecho estallar a Belén Esteban en ‘Sálvame’. Si ya hace unos días no dudaba en lanzar varias puyas al torero al ser preguntada por la prensa; este martes la colaboradora se ha mostrado muy rotunda soltando zascas a diestro y siniestro llegando incluso a nombrar a la competencia.

Nada más empezar el programa y tras contar que había estado en Valladolid con su marido, Belén Esteban lanzaba un zasca a Jesulín de Ubrique sin nombrarle. «Ahora estoy tan ocupada viendo todas las cadenas de televisión del tour que va a haber que no sé a qué cadena dar», soltaba la colaboradora.

Con ello, Belén Esteban hacía referencia a cómo Jesulín de Ubrique visitará este miércoles ‘El Hormiguero’ en Antena 3, como el jueves será el primer invitado de ‘El camino a casa’ de Albert Espinosa en la Sexta y cómo también visitará a Bertín Osborne en el regreso de ‘Mi casa es la tuya’ a Telecinco. A ello se suma su fichaje como concursante de ‘MasterChef Celebrity 8’ en TVE.

«Yo me alegro que la gente trabaje para mantener a su familia y a sus hijos. Pero mantenerlos a todos por igual, no a unos sí y a otros no», volvía a insistir Belén Esteban aludiendo así a como Jesulín de Ubrique sigue sin preocuparse por su hija Andrea.

Más tarde, cuando el programa abordaba el tema de Jesulín de Ubrique, Belén Esteban no se contenía al lanzar varios dardos al torero. «Había una conversación pendiente desde hace 5 años», soltaba la colaboradora haciendo referencia a cómo Jesulín dijo que cuando su hija cumpliera 18 años se sentaría a hablar con ella.

«Yo hace 5 años que prometí que no hablaría. La última vez que hablé fue cuando su mujer hizo una carta y dio a entender que no era el padre de mi hija, cuando yo la llamaba la Jose. Pero a ella no la quiero meter que no tiene la culpa de nada», proseguía diciendo Belén.

«Estoy muy contenta de que Jesús ahora se pase por todas las cadenas de televisión. Por la Sexta, por Antena 3, por TVE y por Telecinco. Que trabaje que además creo que le va a venir bien como persona. Lo único que tengo que decir es que a la que más quiero le prometí que no hablaría. Jesús no habla de mí, os lo garantizo ya, no habla de la persona que tenemos en común y no tengo nada más que decir. Podría decir tantas cosas, pero no sabe la suerte que tiene de tener a la persona en común que tenemos», insistía de forma amenazante.

Al preguntarle si le sentaba mal que Jesulín aparezca en Telecinco, Belén Esteban era contundente. «Hombre a mi me sienta mal que una señora que pone 20 demandas a una cadena, se siente el marido aquí», reconocía dejando claro que no entendía como Telecinco permite que Jesulín de Ubrique visite a Bertín Osborne mientras su mujer tiene puestas varias demandas.

«No quiero hablar de esta persona porque a la persona que más quiero se lo prometí, pero si me dejaran no sabes la suerte que tienes. Y meto a él. No a la mujer. La culpa la tiene él. Y solamente digo que trabajar está muy bien. Sobre todo cuando tienes hijos. Y si tienes 4 los 4 son iguales. Creo que la vida no te ha tratado bien porque te veo hasta mayor y me da mucha pena. Y me callo por que mi director me dice que me calle si no soltaba las fallas de Valencia«, insistía Belén.

La amenaza de Belén Esteban a Jesulín: «Si me dejaran haría más audiencia que Tu cara me suena»

Belén Esteban rompe a llorar en ‘Sálvame’ por Jesulín

Pero lejos de quedarse callada, la colaboradora le lanzaba una pregunta muy directa. «¿Sabes dónde vive tu primogénita? La ciudad sí, que la sabe toda España. ¿Pero la calle? No, no tienes ni puta idea. Yaya Carmen y tita Carmen os mando un beso y gracias porque sé que la queréis con locura», añadía nombrando así a la madre y a la hermana de Jesulín.

«Cuando aquí se hablaba de Julia la que la defendía era Belén Esteban. A mi hija nunca nadie la ha defendido de esa parte. Cuando Víctor estuvo en la granja la que dije que ganara fui yo. Cuando yo estuve en ‘GH’, cuando yo tuve mi problema tan gordo tantos años nadie se preocupó si a la primogénita le faltaba algo», se quejaba una vez más la colaboradora.

«Y ahora dirán que Belén Esteban está fatal. Me parece muy bien que vaya mañana a ‘El Hormiguero’ y vaya a ‘MasterChef’. Que por cierto le van a tener que dar clases de cocina porque no sabe ni freír un huevo. Yo he vendido mucho mi vida y a veces me arrepiento de cosas que he contado pero era mi vida. Lo que puedo ir con la cabeza bien alta es que ella nunca ha ido a televisión y a ella un juez le dio el anonimato. Tiene la suerte de que no me deja, si a mi me dejara hacía más audiencia que ‘Tu cara me suena'», concluía dejando entrever que si su hija le dejara hablar ardería Troya.

Por último, Belén se dirigía a cámara para dar las gracias a su marido Miguel y a sus padres. «Solo tengo que agradecer a mi padre, que era su ojito derecho, a ti mamá, a mi hermano Cuqui y a mi hermano Juan, a mis cuñadas Sandra y Alma. Pero sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín que ese ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias cariño, él tiene su familia pero nosotros tenemos a la nuestra y somos tres, tú, yo y ya sabes quién», sentenciaba en un nuevo dardazo a Jesulín.