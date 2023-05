‘El programa de Ana Rosa’ revienta la entrevista de Bertín Osborne a Jesulín con lo anunciado

Belén Esteban entró en brote este martes cuando ‘Sálvame’ calentó la entrevista que Jesulín de Ubrique va a conceder en ‘Mi casa es la tuya’ a Bertín Osborne. Una entrevista que supone su regreso a Telecinco después de muchos años completamente alejado de la cadena. Sin embargo, ‘El programa de Ana Rosa‘ ha revelado algo que rompe completamente el interés por esa reaparición.

«¿No habla Jesús de Belén Esteban en la entrevista con Bertín?», ha preguntado Joaquín Prat. «No, no habla de Belén. No es que no hable, sí habla, pero hace así», ha avanzado Pepe del Real, haciendo el gesto de que va a esquivar el asunto. «¿Y habla de su hija?», se ha interesado también el presentador. «Habla de su hija, pero hace igual», ha incidido el periodista.

«Vamos, pasa por encima», ha concluido Prat «A mí lo que me confirman es que pasa por encima. Evidentemente habla y no evita el tema, pero no da detalles ni entra en antiguas rencillas o conflictos que haya tenido con Belén. Eso es lo que a mí me aseguran», ha ahondado del Real; lo que significa que la parte que podría ser más jugosa de una entrevista a Jesulín de Ubrique no existirá en el programa de Bertín Osborne.

A continuación, Joaquín ha recordado ese estallido de Belén Esteban en ‘Sálvame’ y su lamento por que el torero no sepa ni dónde vive la hija que tienen en común. «Por lo que dice Belén, podemos intuir que Jesús Janeiro no tiene una comunicación fluida con Andrea», ha reflexionado Prat ante sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’. «Ni fluida ni sin fluir, no habla con su hija. Es más, dijo que tenía una conversación pendiente con ella cuando cumpliera la mayoría de edad, pero ya han pasado cinco años de eso y ahí está el Whatsapp de su hija para citarle, para interesarse sobre su vida o saber dónde vive», ha apuntado Pepe.

«La relación padre e hija sigue en el mismo punto desde hace varios años y no evoluciona. Sí que es verdad que Jesús vuelve a los medios como otra persona, evidentemente pasan los años para todos, pero por las situaciones familiares que ha vivido, como la enfermedad de su mujer o ser padre hace menos de un año, ha cambiado la forma de ver la vida. Está cuidando a ese bebé como no lo hizo cuando sus otros hijos eran pequeños porque toreaba», ha añadido por su lado Paloma García-Pelayo.

«Esto al final lo que remueve es la indignación hacia un padre que no sabe ni dónde está su hija, que no se preocupa por ella y con la que no tiene ningún tipo de contacto», ha sentenciado Antonio Rossi, también presente en el club social de ‘El programa de Ana Rosa’.

«Como espectador de la historia, yo tengo que decir que Jesulín no se ha involucrado como padre con su hija mayor, pero también hay que reconocer que Belén no se lo puso del todo fácil. Con esto no quiero ni excusar a Jesulín ni culpar a Belén, solo explicar lo que yo he visto que ocurrió», ha apostillado Alessandro Lequio.