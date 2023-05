Paloma García-Pelayo se planta de raíz en ‘Ana Rosa’ por culpa de Lequio: «Ya está bien»

‘El programa de Ana Rosa‘ ha continuado indagando en la noticia que lleva coleando desde hace más de una semana sobre el rey emérito: la supuesta existencia de una hija no reconocida. Desde entonces, las miradas se han colocado sobre la aristócrata Alejandra de Rojas, que ya ha negado ser hija de Juan Carlos I a través de un comunicado. Todo ello ha sido abordado en el magacín matutino de Telecinco y ha dado lugar a un bronco encontronazo entre Paloma García-Pelayo y Alessandro Lequio.

Para empezar, Joaquín Prat ha dado paso a un vídeo en el que se recogía la información que ofrece la revista ¡Hola! este miércoles, pues gracias al círculo de confianza de la aludida ha podido confirmar que estaría «devastada» y «derrumbada» desde que se le está situando en la palestra. También se han hecho eco del corte de Ana de Rojas, hermanastra de Alejandra, en una entrevista en COPE; donde ha constatado que Alejandra no es hija de su padre y que los rumores sobre su verdadera paternidad corrían desde hace mucho tiempo.

Unas declaraciones que, en cierto modo, siembran aún más las dudas y que Alessandro Lequio ha querido comentar en primer lugar. «En una entrevista de Ana de Rojas a la Gaceta de Salamanca razona diciendo que genéticamente no tienen nada que ver, que ellos son bajitos con rasgos indios, que Alejandra es guapísima y que en la familia siempre se ha sospechado de un portugués, amigo de Charo (la madre)», ha puesto el conde sobre la mesa.

Al escucharle, Joaquín Prat se ha mostrado confuso: «Ayer venías a avalar la teoría de la hija no reconocida del rey emérito y ahora dices que ella matiza diciendo que no es hija de su padre, sino de otro señor que no es el rey emérito». «Sí, ella siempre ha dicho que no era hija del Rey», ha insistido el colaborador, que ha procedido a desmentir además que hubiera conflictos entre los hermanos. «Yo ya sé que se dice que entre los hermanos hubo problemas, pero no hubo ningún problema. De hecho, cuando murió el padre, todo se hizo en la paz más absoluta», ha recalcado.

Paloma García-Pelayo: «¿Perdona? Alessandro, ese tono no. Ya está bien, esto es televisión, pero el respeto existe»

«Yo no estoy de acuerdo», le ha rebatido Paloma García-Pelayo. «Los hermanos no han convivido por una sencilla razón de edad, nada más», ha insistido Lequio. «Yo la información que tengo, Alessandro, es prácticamente la contraria a la que estás diciendo sobre la familia. El primer matrimonio de este señor tuvo cinco hijos; después se casa con Charo Palacios y tuvo dos más y, cuando muere, hay una herencia importante. Tanto es así, que la disputa viene por la cuestión de la herencia. Charo Palacios en ese momento utiliza el nombre de condesa de Montarco y hay propiedades que hereda ella y, por lo tanto, su hija Alejandra (aunque no fuera realmente su hija). Y ahí viene la génesis del enfrentamiento y el problema familiar. Ahora, nada de esto se impugnó en su momento. Ninguna de las desavenencias se hicieron públicas», ha desentrañado la periodista.

Un choque de informaciones que era nada para lo que iba a suceder acto seguido. «A mí lo que me cuentan es que Alejandra de Rojas no está tan hundida», ha señalado Alessandro mientras Paloma García-Pelayo hacía gestos de negación. «No hagas así porque yo tengo información. ¿Vale? No hagas así, no», le ha encarado Lequio con mal tono y haciendo muecas de desdén con la cara. «Estoy negando con la cabeza y diciendo que tengo otra información, nada más. Simplemente asúmelo», le ha replicado la tertuliana.

«Está desbordada por la presión, nada más. Y hablemos claro, es mucho más aparente…», proseguía Alessandro con su argumentación al tiempo que le exigía a su compañera que le mirara a la cara. «Mírame», ha exclamado. «¿Perdona? ¿Perdona? Alessandro, ese tono no. Ya está bien. Esto es televisión, pero el respeto también existe eh», ha estallado García-Pelayo. En ese instante, Ana Rosa Quintana ha tenido que mediar: «No estamos hablando para Paloma, sino para la audiencia».