Joaquín Prat le para los pies a Alessandro Lequio por lo que llega a hacer: «Relájate»

La semana pasada tuvo que ser Ana Rosa Quintana la que llamara la atención a Alessandro Lequio después de discrepar sobre si el rey Juan Carlos I y Carlos III se vieron en Londres o no. Y este martes, ha sido Joaquín Prat el que ha tenido que pararle los pies al colaborador en pleno debate sobre el desmentido de Alejandra Rojas y del propio rey emérito sobre su paternidad.

Así, ‘El programa de Ana Rosa‘ se hacía eco del desmentido enviado por Alejandra de Rojas asegurando que su padre no es el rey Juan Carlos I; y el del propio rey emérito a través de sus abogados. Todo después de que los periodistas José María Olmo y David Fernández aseguren en su libro ‘King Corp’ que el rey Juan Carlos tiene una hija llamada Alejandra.

Tras emitir el vídeo, era Beatriz Cortázar la que dejaba caer la demanda a la que se enfrentan los periodistas pero que además el comunicado del rey emérito complica el tema de las medidas legales al hablar con nombre y apellidos de la chica y de su madre. En ese momento, Alessandro Lequio trataba de hablar. Y era Joaquín Prat el que pedía tranquilidad: «Tranquilos por favor».

«Los dos lo desmienten categóricamente», incidía Beatriz Cortázar. Mientras que Alessandro Lequio ponía sobre la mesa una entrevista que concedió Ana de Rojas, la única hija que sobrevive del primer matrimonio de Montarco a César Lumbreras en la Cadena COPE. «También la entrevistaron ayer en Focus», le recordaba Joaquín Prat al colaborador haciendo referencia al programa de Cuatro.

Lequio contradice a Joaquín Prat

Pero Lequio le contradecía: «Solo sacaron una frase». «Ana dijo en esa entrevista que toda la familia desde el primer momento sabía que Alejandra no era hija de su padre, pero que su padre tuvo el gesto de caballerosidad de considerarla una hija más. Y contó que con Julio, el hermano mayor, también surgieron los mismos rumores y que para ella eran absurdos porque Julio era igual que su padre», explicaba Alessandro Lequio.

«Esto es bueno saberlo porque en el programa de Cuatro simplemente pusieron una frase. Yo te he escuchado esta mañana en el programa de Federico y tú no escuchaste la entrevista», le decía el colaborador a Beatriz Cortázar. «Yo escuché las declaraciones de Ana cuando dijo que ella dejaba la sospecha», se justificaba Cortázar. «No, no. Escúchame, tú no escuchaste la entrevista. Simplemente sacas una frase. Son 10 minutos de conversación», le replicaba Alessandro Lequio.

«Relájate»: Joaquín Prat frena a Alessandro Lequio

Y al ver como tanto Beatriz Cortázar como Joaquín Prat se echaban encima de él, Lequio se sulfuraba. «Yo he escuchado la entrevista ¿vale?», le decía muy serio al presentador. «No, la de ayer de ‘Focus’ yo lo estuve viendo», defendía Joaquín Prat. «En Cuatro simplemente sacan una frase», insistía Alessandro Lequio. «No, no es verdad que solo saquen una frase», le corregía Prat. «Por el amor de dios saca la entrevista», aseveraba Lequio amenazante.

Era entonces cuando Ana Rosa Quintana tomaba la palabra para decirle a Alessandro Lequio que eran dos compañeros los que habían visto el programa de Cuatro. «A ver son dos personas las que lo han visto», sostenía la presentadora. Finalmente, Joaquín Prat optaba por pararle los pies al colaborador: «Relájate», le pedía al ver que no paraba de sulfurarse. «Es que no es así. En la familia del conde de Montarco todo el mundo sabía que Alejandra no es hija de su padre», volvía a decir Lequio.

Tras ello, Joaquín Prat ponía a Lequio contra las cuerdas al recordarle que la semana anterior dijo lo contrario al decir que en la familia de su mujer nadie había dudado de la paternidad de Alejandra de Rojas. «Pero yo te estoy hablando de la familia Montarco, no de la familia Palacios. No es la misma familia. Son dos familias, Palacios es de la parte de la madre y Montarco es la del padre. Yo simplemente hablo de lo que se dice en el seno de la familia Palacios y no había escuchado lo de la familia Montarco», sentenciaba Lequio.