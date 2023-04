Ana Rosa dice punto final a Alessandro Lequio tras lo que asevera en pleno directo

Mucho se está hablando sobre si el rey Juan Carlos I mantuvo o no un encuentro presencial con Carlos III en Londres durante los días que permaneció en la capital británica antes de pisar suelo español. Hay varias informaciones al respecto y lo cierto es que el asunto está levantando cierta controversia. Y así ha quedado de manifiesto tras el encontronazo de Ana Rosa Quintana y Alessandro Lequio en directo en Telecinco.

La noticia que cobra más peso es que, finalmente, no existió tal encuentro y que todo se redujo a una conversación presumiblemente telefónica. Una versión que ya confirmaba este martes la presentadora matinal de Mediaset: «Lo que sí puedo asegurar es que no ha almorzado en Clarence House (residencia real en Londres) con Carlos III». Unas declaraciones con las que discrepó frontalmente el conde: «Yo sí te garantizó que se han visto».

Sin embargo, hasta la Casa Real británica ha informado a la embajada de Reino Unido en Madrid de que no se ha producido ningún encuentro entre el Emérito y Carlos III. Eso sí, Juan Carlos I habría contado a sus amigos que tuvo una conversación «cordial» con Carlos III. Por lo que el debate se ha vuelto a originar este miércoles y, con él, se ha reanudado la desavenencia entre Alessandro y Ana Rosa.

Todo ha comenzado cuando el magacín matutino ha conectado en directo con la periodista especializada en Casa Real, Mariángel Alcázar. «Ya está claro que no ha comido en Clarence House. No sé si ni siquiera se han visto. Cuando dice una conversación, puede ser que se refiera por teléfono», ha insistido Quintana.

«Si hubiese tenido la oportunidad de hablar con el Emérito en Sanxenxo le hubiese preguntado por esta cuestión. A mí hay una cosa que me mosquea sobremanera. Por lo visto, incluso se explica el contenido de esa conversación. Y hay una cosa que me resulta imposible de creer y que le resta credibilidad a ese posible encuentro incluso telefónico. Que es que habían hablado del independentismo. ¿De verdad que los Reyes se van a meter en esas cuestiones y sobre todo van comunicar eso a terceras personas?», ha cuestionado Mariángel.

Ana Rosa: «No vamos a entrar en bucle. Alessandro, no te empeñes»

«Yo solamente digo que, si a sus amigos les dijo que estuvo, es porque estuvo. Él no es amigo de fantasmear y no lo necesita», ha interrumpido Lequio, defendiendo nuevamente la versión del encuentro presencial. «No ha comido. ¿Y por qué no ha comido? Porque el entorno filtró a El Mundo que iba a comer. Eso no gustó en Buckingham Palace y por eso se suspendió la comida», ha contrariado muy tajante Ana Rosa aportando nuevos datos.

«El rey Juan Carlos les dijo a sus amigos que estuvo con Carlos III. Esto os lo garantizo», ha vuelto a incidir Alessandro Lequio sin ceder un ápice en su postura. «¡Que conversó!», ha rebatido muy vehemente la presentadora. «Que estuvo», ha repetido él una y otra vez. «Que conversó. El titular es que conversó», le ha corregido otra vez Ana, visiblemente molesta con el empecinamiento de su compañero. «Que estuvo con Carlos III», ha aseverado por enésima vez Alessandro.

Justo en ese instante, Ana Rosa Quintana no ha podido contenerse más y ha dicho ‘hasta aquí’ al tertuliano muy indignada. «Oye, no, no vamos a entrar en bucle. A ver, Alessandro, que no te empeñes, que no estuvo, ya está», ha sentenciado a voz en grito. «Pues nada, ahora el Rey cuenta mentiras», ha afeado un Lequio en completo desacuerdo con la comunicadora.

«Escucha a mamá que tenemos que avanzar y ahora escucha a papá director», le ha interpelado seriamente también Joaquín Prat para detener el desencuentro de una vez por todas. Finalmente, Alessandro Lequio ha sido así censurado.