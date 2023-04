Gema López evita nombrar a ‘El programa de Ana Rosa’ pero lo que insinúa va contra ellos

Gema López sorprendía este lunes en ‘Sálvame‘ al informar en exclusiva de un incidente que había protagonizado Victoria Federica en la Feria de Abril. Según la colaboradora, la hija de la Infanta Elena habría atropellado con su caballo a una joven que había terminado en un hospital por un esguince mientras Victoria Federica se habría marchado sin interesarse por el estado de la chica.

Pero este martes, han sido muchos los medios que se han hecho eco de dicho suceso. Así, tanto en ‘El programa de Ana Rosa’ como en ‘Ya es mediodía’ relataban lo sucedido pero además contaban la versión de los hechos de la propia Victoria Federica. Algo que no sería la realidad según destacaba Gema López este martes.

Así, este martes, Gema López contaba cómo sucedió todo. Después de contarlo en Casa Real se empezaron a poner nerviosos y trataron de ponerse en contacto con ella a través de Pilar Vidal para si podía hablar con personas cercanas a la víctima.

«Yo esta mañana me encuentro con una sorpresa. Y es que todo el mundo titula que Victoria Federica ha pedido perdón a la chica. Es absolutamente falso, han pasado más de 24 horas y no se ha puesto en contacto con esta chica«, insistía Gema López desmintiendo así lo publicado tanto por ‘El programa de AR’ como por ‘Ya es mediodía’ y otros medios de comunicación.

Los lameculos chupa medias de AR por eso tienen al Lequio para que les de informacion y a cambio blanquean a los de la realeza asco de personas sin nada de credibildad pic.twitter.com/gtU4EsDXnL — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) April 25, 2023

La crítica de Gema López a lo que se dice por la «mañana»

Tras ello, Gema López recalcaba que en Casa Real estas cosas se solucionan de otra manera. «Y se solucionan mandando al lacayo, el tutor o el apagafuegos de estos niños para que limpien la imagen de Victoria Federica», insistía la colaboradora destapando cómo se ha actuado para excusar a la hija de la Infanta Elena.

«Digo esto porque esta mañana he oído incluso que esto era una anécdota. Si esta anécdota en lugar de contarla Victoria Federica la protagoniza otro famoso aquí se hubiera montado la Marimorena», soltaba Gema López cuestionando así el testimonio que se había lanzado en el programa de la mañana.

«Como hay mucha gente afín y que les interesa tener buena vía de contacto con la Casa Real porque así logran tener la información que a Casa Real le interesa distribuir, esta mañana se ha dado esta información. Y como ven que esto ha ido a más se ofrecen incluso sus servicios para ayudar a esta chica», aseveraba Gema López sin querer señalar a nadie concreto.

«Pero yo insisto. Que un funcionario al que pagamos todos tenga que hacer de niñera de Victoria Federica porque la niña con 25 años es incapaz de pedir disculpas a mí me parece vergonzoso. Y sobre todo más que haya prensa que con una llamada telefónica de alguien minimice esto. Tiene la importancia que tiene. Es un accidente, nos puede ocurrir a todos. Pero aquí pueden haberse cometido dos delitos: una responsabilidad civil por un lado y una omisión del deber de socorro y Victoria Federica se las ha saltado. A mí no me sirve que nadie de Casa Real llame a los medios afines para decir que el tema está solucionado», sentenciaba Gema.

Es que no son profesionales trabajan por amiguismo cero objetivos ni imparciales los de AR ,bueno todo t5 pic.twitter.com/m5gMs7apXI — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) April 25, 2023

Por último, Kiko Matamoros suscribía las palabras de Gema López y daba un paso más allá. «Lo que me ha sorprendido mucho esta mañana es la reacción de los lamemedias y los cueldacapas habituales, y que van in crescendo. Cada vez son más. No sé que ha pasado. Quizás alguien tiene mala conciencia porque se ha criticado al emérito y a su entorno y la vida que ha llevado. Hay incluso medios que fueron muy críticos con la familia del rey y hoy da cosita escucharles a compañeros», terminaba de decir el colaborador.