Este es el nuevo salvado de ‘Supervivientes’ que se libra de una expulsión decisiva

La emisión de la nueva entrega de ‘Supervivientes 2023: Tierra de nadie’ ha tenido como momento culmen la tradicional ceremonia de salvación con la que el número de nominados de cara a la expulsión del jueves disminuye. En esta ocasión, el reality ha vivido el indulto de Jonan Wiergo de entre los cuatro concursantes expuestos al veredicto del público.

Siguiendo los pasos habituales, el reality de supervivencia ha reunido a los nominados para dar comienzo al esperado momento de la salvación. Un evento presidido por Carlos Sobera junto a Laura Madrueño durante la emisión de ‘Tierra de Nadie’. Hasta el momento los concursantes nominados eran: Artur Dainese, Bosco Blach, Jonan Wiergo y Jaime Nava.

Para llevar a cabo la liberación, el reality ha agrupado a los cuatro concursantes en una plataforma sobre el mar. Desde Honduras, Laura Madrueño ha ido anunciando la permanencia en el televoto de cada concursante. Con ese método, la presentadora de ‘Supervivientes 2023’ le ha comunicado a Artur Dainese y Bosco Blach su permanencia como nominados hasta el jueves.

Jonan Wiergo se hace con la salvación semanal en ‘Supervivientes 2023’

Por consiguiente, Jonan y Jaime se han convertido en los duelistas que optaban por la salvación. Finalmente, la presentadora de ‘Supervivientes 2023’ ha anunciado la liberación de Jonan Wiergo. Las reacciones no se han hecho esperar. El recién salvado ha compartido visiblemente emocionado: «Ahora sí que lloro. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué ilusión! Lloro de felicidad. Mil gracias a la gente que me quiere, que me manda energía… De verdad que estoy muy, muy feliz. Quiero agradecérselo de verdad a la gente que me apoya y que me quiere».