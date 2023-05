Emma García no se contiene al soltarle a Blanca Paloma lo que piensa de ella en su cara

Blanca Paloma ya se encuentra en España tras haber representado a nuestro país en Eurovisión 2023. A su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, han sido muchos los medios de comunicación que querían hablar con ella. Pero era ‘Fiesta‘, el programa de Emma García en Telecinco, el que conseguía unas declaraciones de la artista en directo.

Como nos tiene acostumbrados, la de Elche aparecía con una gran sonrisa y «con mucha energía». Pese a haber quedado en decimoséptima posición tras unas votaciones injustas para muchos, ella dice sentirse muy orgullosa de su actuación. Además, ha recibido el cariño y el apoyo de todos sus admiradores, algo que ha agradecido.

Sobre cómo ha vivido la experiencia eurovisiva Blanca Paloma reconocía en el programa de Emma García que ha sido «maravillosa, inolvidable. Yo me siento súper orgullosa porque he hecho una gran actuación. Y no solo la actuación, todo el camino hasta llegar ahí me ha demostrado, y creo que he demostrado a todos los que han seguido el festival al pie de cañón saben que lo he dado todo en cada actuación. Y hemos cuidado todos los detalles al máximo, así que estoy súper orgullosa».

El pronunciamiento de Emma García sobre Blanca Paloma en Eurovisión 2023

Emma García ha querido hablar con ella en directo y el plató del programa le ha dedicado una gran ovación: «Queremos transmitirte todo nuestro cariño desde el plató de ‘Fiesta’ y hacerte el recibimiento que te mereces«, han sido las primeras palabras de la presentadora. «Muchas gracias, estoy estupendamente, vengo con una energía que ni me lo creo y con lo poquito que he dormido. Pero a tope, si es que me siento feliz de haber compartido con tanta gente todo mi amor», ha asegurado Blanca Paloma.

Además, ha dejado claro que con lo que se queda de su experiencia es con lo bien acompañada que se ha sentido, con todo el equipo que le ha acompañado y que ha «cuidado cada detalle». También ha reconocido que solo tuvo que salir a disfrutar porque «estaba todo preparadísimo».

«Estamos muy orgullosos del resultado. Del resultado de la actuación porque las votaciones ya no están en mi mano», ha sentenciado Blanca Paloma quien, aunque quedó novena gracias a las puntuaciones del jurado profesional, bajó hasta la decimoséptima posición por la votación del público, que apenas le concedió cinco puntos.

Por su parte, Emma García le ha dicho «eres muy bonita, Blanca, cuídate mucho por dentro y sigue trabajando». Además, se ha mojado sobre la actuación de la representante española en Eurovisión 2023, reconociendo que «lo que es una pena es que partía como una de las favoritas y, sin embargo, Blanca Paloma no ha podido repetir el chanelazo del año pasado. Lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien, ea. Eso sí, la puesta en escena ha sido impresionante«, ha sentenciado la presentadora.