Oleada de críticas al programa de Emma García por su «acoso y derribo» contra Adara

No hay dudas de que una de las máximas favoritas de ‘Supervivientes 2023’ es Adara Molinero. La que fuera ganadora de ‘GH VIP 7’ ha estado nominada hasta en cinco ocasiones y en todas ha conseguido ser la primera salvada cada martes en ‘Tierra de Nadie’. Y aunque tiene grandes defensores, parece que ahora ha llegado el momento de tirar por tierra su concurso. O eso es lo que se ha podido ver este domingo tanto en ‘Socialité’ como después en ‘Fiesta‘ con Emma García.

Y es que mientras el programa de María Patiño se preguntaba si en realidad Adara Molinero era la gran villana de ‘Supervivientes 2023’ y no tanto la víctima como se pudo ver en las primeras semanas del reality; el de Emma García no tenía reparos en invitar a Pol Badía, quien fuera su ex pareja para tratar de tirar por tierra todo su concurso.

Pol Badía visitaba ‘Fiesta’ con ganas de destapar la verdadera cara de Adara Molinero. Pero rápidamente se encontraba con Belén Rodríguez, que no tenía reparos en lanzarle zascas a diestro y siniestro señalando que lo único que tenía era envidia de su ex porque ella era una estrella mientras él no era nadie. También Emma García se atrevía a cuestionarle a Pol que lo que estaba haciendo era tomarse la revancha por lo que Adara pudo hacer en un pasado con él.

Pol Badía, muy crítico con Adara ante Emma García

Tras asegurar que Adara hizo televisión a costa de él cuando salió a la luz su relación con el Maestro Joao; Pol Badía aprovechaba su visita a ‘Fiesta’ para contar lo mal que se lo hizo pasar la concursante de ‘Supervivientes 2023’ durante su relación y el daño que le hizo a su familia.

«Es una chica que nos ha hecho mucho daño a mi familia y a mí, entonces claro, yo siempre digo que a mí me puede hacer todo el daño que quiera porque a mí me puede romper si hace falta, pero lo más importante en esta vida es mi familia y cuando has visto que mi familia ha llorado y lo ha pasado mal por esta chica, lo siento, pero hay cosas que no puedo perdonar. Ver a mi madre llorar por una chica que yo traje a casa es una cosa que no le puedo perdonar», recalcaba Pol Badía ante Emma García.

Por si fuera poco, después, ‘Fiesta’ trataba de conocer la opinión de Jesús Molinero, el padre de Adara sobre su paso por ‘Supervivientes 2023’ y su relación actual con ella después de que en el pasado no tuvieran buen rollo. «Esta vez no quiero entrar en nada. No lo estoy viendo porque, cuando empezó, yo estaba de viaje. Estoy ahora viajando mucho y la verdad es que no lo estoy siguiendo», aseveraba él.

Lluvia de críticas a ‘Fiesta’

Además, durante la tertulia de ‘Supervivientes’, tanto Mónica Vergara como Luis Rollán se mostraban críticos con Adara Molinero. De ese modo, el enfoque del programa de Emma García al cuestionar y querer tirar por tierra el concurso de una de las favoritas ha indignado mucho a la audiencia.

Así, son muchos los que consideran que en ‘Fiesta’ el objetivo es intentar acabar con Adara Molinero para que uno de los ganadores del reality sea o Manuel Cortés o Alma Bollo aprovechando que su madre, Raquel Bollo es colaboradora del programa.

