Preguntan al padre de Adara Molinero por su hija en ‘SV’ y su respuesta nadie la espera

Desde que ha arrancado la emisión de ‘Fiesta’ este domingo, Adara Molinero ha sido la protagonista. Pero no precisamente para bien, pues el programa la ha emprendido con ella rescatando cómo perdía los nervios esta semana contra la organización de ‘Supervivientes 2023‘ por no recibir visita aún de su madre pese a haber pasado más de dos meses de concurso.

Además, algunos colaboradores del espacio que presenta Emma García han puesto la diana sobre su concurso y la han retratado como una villana aparte de cuestionar su papel como superviviente. El clímax de la tertulia ha llegado cuando Pol Badía, expareja de Adara, se ha sentado en el plató como un elefante en una cacharrería dispuesto a desenmascararle como persona.

Por otro lado, en ‘Fiesta’ se han querido interesar por lo que opina el padre de Adara Molinero sobre el concurso que está haciendo su hija en Honduras. Estamos acostumbrados a ver a Elena Rodríguez, su madre, sentada en el plató de ‘Supervivientes’ en calidad de defensora y como exconcursante de la edición de 2020. Pero nada se sabía hasta ahora sobre el paradero de Jesús Molinero.

Normalmente ha sido muy activo comentando realities y más si estaba su hija participando en uno de ellos como así ocurrió con ‘GH VIP’ o ‘Secret Story’. Así que era especialmente llamativo su silencio. Un silencio que ha roto en el magacín vespertino de Telecinco. No obstante, sus declaraciones, a buen seguro, no van a hacer ninguna gracia a Adara cuando salga de la isla y las vea.

El padre de Adara Molinero ignora el concurso de su hija: «Esta vez no quiero entrar en nada»

Y es que Jesús Molinero ha confesado que no está viendo a su hija en ‘Supervivientes’ y se excusa en sus continuos viajes como la razón por la que no se encuentra siguiendo a la joven en el reality. «Esta vez no quiero entrar en nada. Lo estáis viendo. No estoy saliendo ni en redes ni en nada. No lo estoy viendo porque, cuando empezó, yo estaba de viaje. Estoy ahora viajando mucho y la verdad es que no lo estoy siguiendo», ha enfatizado.

Ante esas desconcertantes declaraciones, la redactora de ‘Fiesta’ que le ha realizado la entrevista le ha preguntado por cómo se encuentra en este punto una relación que siempre ha estado en el punto de mira y experimentando constantes altibajos. «Sí, sí, sigue bien, lo que pasa es que no lo estoy siguiendo», ha insistido sin querer proseguir con la conversación.

«Por trabajo y quizás por no sufrir no le vea», ha reflexionado Emma García al escuchar al padre de Adara Molinero. «Participó activamente en el último, en ‘GH VIP’, y salió un poco escaldado», ha apuntado por su parte Belén Rodríguez.