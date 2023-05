El Maestro Joao vaticina el puesto de España en Eurovisión 2024 tras Blanca Paloma

Después de la 17ª posición alcanzada por Blanca Paloma con su «EaEa» se está hablando mucho de si la propuesta de la ilicitana era la ideal para Eurovisión 2023. Así, ‘Ya es mediodía‘ debatía el tema con Isabel Rábago mostrándose muy crítica con la propuesta de España. También entraba por directo, el Maestro Joao después de que pronosticara que Blanca Paloma podría quedar en el top 5.

Así, tanto en ‘¡Anda ya!’ de Los 40 como en ‘La red room’ con Malbert, el Maestro Joao pronosticó que la ganadora sería Loreen mientras que La Zarra de Francia quedaría segunda. Y en tercer puesto Käärijä de Finlandiaa así como Ucrania en cuarto lugar mientras que en quinta posición posicionaba a España.

Este lunes, el Maestro Joao bromeaba sobre el asunto con Joaquín Prat en ‘Ya es mediodía’. «Yo quise hasta engañarme a mí mismo. En un programa de radio yo dije que veía un 5 y todo el mundo dio por hecho que sería el puesto 5, pero yo creo que eran los 5 votos que le dieron», aseveraba el vidente y habitual colaborador de ‘Viernes Deluxe’.

«Yo tenía claro que iba a quedar mal porque entiendo que los necios no entienden de arte y Blanca Paloma es arte puro e hizo una representación maravillosa», aseveraba después el Maestro Joao.

Pero independientemente del puesto, Joaquín Prat le preguntaba a Joao por qué opinaba de la canción de Blanca Paloma. «Para mí Blanca era maravillosa y para todo el que entiende un poco de arte. Luego está el que pueda gustar o no gustar. Pero está claro que yo he visto ganadores de Eurovisión con canciones que eran infinitamente peor que la de Blanca, no más malas porque la de Blanca era buena, pero canciones que eran un churro», sentenciaba.

«El año que viene veo una figura masculina, y va a haber un buen puesto»

Antes de despedirle, Joaquín Prat le preguntaba al Maestro Joao si se atrevía a lanzar un pronóstico sobre lo que ocurrirá con España en Eurovisión 2024. «El año que viene veo una figura masculina, y ahí si que veo que va a haber un buen puesto», comentaba el ex-concursante de ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’.

Por último, Isabel Rábago le pedía que si se atrevía a pronosticar algo más que les tocara a todos ellos. Y era cuando el Maestro Joao no lo dudaba y decía lo siguiente sobre los cambios de Telecinco. «Yo en ese plató veo muy buena energía y veo cambios y pese a quien pese los veo muy buenos», remarcaba.