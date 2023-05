La predicción del Maestro Joao sobre el ganador de Eurovisión 2023 y el puesto de Blanca Paloma

Ya es habitual que el Maestro Joao haga sus predicciones con las diferentes competiciones. Lo hizo el año pasado asegurando que España con Chanel iba a quedar entre las cinco primeras. Y por eso, este año ha querido volver a hacerlo junto a Malbert en su podcast ‘La red room‘ de Podimo.

De primeras, el Maestro Joao recuerda lo que predijo en 2022 asegurando que España iba a tener algún tipo de problema en las votaciones y que quedaría dentro del Top5. «España tendría que haber ganado. Chanel es la ganadora», asevera el vidente.

Tras ello, el Maestro Joao le cuenta a Malbert cuál es su predicción para Eurovisión 2023. Según el colaborador de ‘Viernes Deluxe’, la clara ganadora de esta edición será Loreen con su canción «Tatoo», de modo que sería Suecia quién se volvería a llevar el gato al agua. «Aún con fallo o lo que sea, yo la veo a ella como ganadora», asegura tras los fallos.

En segunda posición, el también ex-concursante de ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’ sitúa a Francia con La Zarra. Justo después, predice que quién quedará en tercer lugar será Finlandia con Kaarijaa, que es otro de los favoritos para la victoria según las casas de apuestas.

Por último, según el Maestro Joao, Ucrania se quedará en cuarta posición después de su victoria el año pasado con Kalush Orchestra. Mientras que para el vidente Blanca Paloma y España se quedarán quintos, que es precisamente la posición que ocupa a día de hoy en las casas de apuestas. «Yo la he puesto en el top 5 pero le he puesto muchas velas porque se lo he visto un poquito complicado a última hora», señala.