Isabel Rábago, sin contemplación con lo que llega a señalar de Blanca Paloma en Eurovisión

La resaca de Eurovisión 2023 continúa y en el fresh de ‘Ya es mediodía’, como en otros tantos espacios televisivos, han debatido por qué España ha sufrido semejante batacazo contra todo pronóstico con la propuesta de Blanca Paloma. Y en esa tertulia ha sido Isabel Rábago una de las más contundentes y críticas al ofrecer su valoración.

«Ella hizo todo perfecto», ha empezado comentando Joaquín Prat. «Ha hecho la mejor actuación y puesta en escena de la historia de España en Eurovisión con permiso de Chanel», se ha apuntado en el magacín. Unas palabras con las que ha discrepado frontalmente Rábago y por las que ha saltado al instante: «No, no, no. Primero Chanel y luego lalala (Massiel) y Salomé y luego muchas más eh. Cuidado, cuidado».

Respecto a si esa pírrica puntuación en el televoto -tan solo cinco puntos- tiene su explicación en la nula conexión de la canción con la cultura musical europea, Isabel Rábago no se ha andado con medias tintas. No solo considera que en Europa no han entendido la candidatura de Blanca Paloma, sino que además sentencia alto y claro que «tampoco la hemos entendido los españoles«.

Isabel Rábago, sobre la propuesta de Blanca Paloma: «Tampoco la hemos entendido los españoles, yo no la he votado«

«Pero somos los españoles los que hemos decidido que fuera Blanca Paloma a Eurovisión», le ha rebatido Joaquín Prat. «Bueno, algunos españoles», ha corregido ella. «Pues el año que viene votas tú», le ha soltado el presentador. «Claro, es que yo no la he votado«, ha apostillado la colaboradora sin ceder en su demoledor punto de vista.

«El año pasado pasado teníamos a Chanel, Tanxugueiras, Rigoberta, el de la llorería (Rayden)… Y este año, perdóname, el nivel era justito», ha comentado por su parte Miguel Ángel Nicolás. Mucho más dura ha sido Marta López en su opinión: «No era para ir a un festival. A mí no se me ocurre grabarme esa canción en el teléfono ni para escucharla en el coche, ni en la piscina, ni para bailar ni para nada».

«¿Era una apuesta comercial?», ha planteado entretanto Joaquín Prat. «Ni siquiera», se ha escuchado a Isabel Rábago con cierto desdén. Al hilo, se ha debatido sobre a quién mandarían al certamen en la edición 2024. «Yo mandaba a Rafael directamente», ha dicho Prat. «O a Julio Iglesias», ha propuesto Rábago. Y antes de despedir ‘Ya es mediodía’, Joaquín ha lanzado un mensaje de ánimo a Blanca Paloma: «Ya puede estar bien orgullosa del papel que ha hecho en Eurovisión».