El indigestísimo palo de Kiko Hernández a Telecinco por lo que va a pasar sin ‘Sálvame’

‘Sálvame‘ nos está dejando unos comienzos de programa épicos esta semana riéndose de sí mismos tras la cancelación del programa por parte de Mediaset después de 14 años. Asimismo, son muchos los colaboradores como Kiko Hernández o el propio Jorge Javier Vázquez los que no se están cortando a la hora de lanzar zascas e indirectas bien a Mediaset o incluso a sus sustitutos, es decir a Ana Rosa Quintana.

El pasado martes, Kiko Hernández no se cortaba a la hora de lanzar un recado a Ana Rosa Quintana después de que se haya confirmado que la presentadora de ‘El programa de AR’ dará el salto a las tardes de Telecinco a partir de septiembre con un nuevo formato producido por Unicorn Content.

Así, aprovechando la presencia en el plató de ‘Sálvame’ de Luisa Mari y de Toni, las hermanas de Ginés Corregüela, Kiko Hernández se atrevió a lanzarle una propuesta a Ana Rosa Quintana debido al desparpajo que habían demostrado tener dichas invitadas. «Me encantan estas señoras. Si yo fuese Ana Rosa, las contrataba como colaboradoras», soltaba el colaborador de sopetón.

Este jueves, ‘Sálvame’ daba un paso más allá y se atrevía a renombrar el programa como ‘Sálvame Algodón de Azúcar’ como respuesta a los que han tachado de «telebasura» el programa. Así, el espacio de La fábrica de la tele anunciaba que iban a hacer el «programa blanco y familiar» que muchos críticos y la nueva cúpula directiva de Mediaset quieren. Lo hacían con un claro dardo a ‘El programa de AR’ copiando su estética y su sofá del club social.

El dardo de Kiko Hernández a Telecinco: «Como nos hacen a nosotros»

Y durante el programa, Kiko Hernández soltaba una clara indirecta a lo que va a suceder con los espectadores de ‘Sálvame’ una vez el programa se despida de la audiencia el 23 de junio. Era cuando Miriam Corregüela, la hija de Ginés hablaba de la actitud de su padre cuando han tenido algún enfrentamiento.

«Yo nunca he podido hablar con él. Siempre me decía cambio de emisora, cuando no le interesaba me decía cambio de emisora como en plan cambio de tema», respondía Miriam Corregüela a la pregunta que le había hecho Gema López. Y era justo cuando escuchaba ese término de «cambio de emisora» cuando Kiko Hernández soltaba una indirecta.

«Anda como nos van a hacer a nosotros, cambiar de emisora«, soltaba sin reparos el colaborador entre risas. Unas palabras de Kiko Hernández que muchos han entendido como una indirecta del colaborador a que podrían cambiar de cadena como muchos están pidiendo. No obstante, también puede significar una indirecta a que los fans de ‘Sálvame’ van a cambiar de cadena por las tardes y no van a ver a Ana Rosa Quintana pues son muchos los que han llamado al boicot a Telecinco.