‘Sálvame’ cambia de nombre en señal de protesta con dardazo a ‘Ana Rosa’ tras su cancelación

Pasan los días y ‘Sálvame‘ se sigue superando a sí mismo con lo que está haciendo tras salir a la luz su cancelación por parte de Mediaset tras 14 años en emisión. Después de reírse de sí mismos invitando a un experto laboral para elaborar sus currículum, a un asesor inmobiliario para poner en venta el plató y a unas santeras para limpiar el «gafe» del plató; este jueves el programa arrancaba llamándose «Sálvame Algodón de azúcar».

Así, el programa optaba por convertir ‘Sálvame’ en el «programa blanco y familiar» que tanto desean los críticos de televisión y la nueva cúpula directiva de Mediaset. Lo hacían con Adela González y Terelu Campos hablando con un tono sosegado y calmado lanzando zascas a diestro y siniestro.

«Buenas tardes a todos los que nos acompañáis al otro lado de la pantalla. Empezamos una nueva etapa de ‘Sálvame’. Sean todos ustedes queridos telespectadores bienvenidos a Sálvame Algodón de Azúcar», comenzaba diciendo Terelu Campos.

«A partir de hoy vamos a hacer el programa que deberíamos haber hecho a lo largo de estos 14 años. El programa que los críticos de televisión nos han pedido que hiciéramos cuando nos llamaban telebasura. Hoy los haters están de enhorabuena porque en ‘Sálvame Algodón de azúcar’ no hay cabida para los gritos», proseguía diciendo Adela González.

Así, el programa lanzaba un clarísimo dardo a El Mundo, el periódico que el pasado viernes avanzaba en exclusiva la cancelación de ‘Sálvame’ asegurando que Telecinco ponía fin así a la telebasura. Un artículo en el que se criticaba al programa de La fábrica de la tele y se trataba de defender la apuesta por el nuevo programa de Ana Rosa Quintana.

«Les aseguramos que su siesta a partir de hoy no será interrumpida. Esta tarde no habrá disputas ni tampoco abandonos del plató entre lágrimas», apostillaba Terelu Campos. «Hoy en nuestro beach club nos acompaña un elenco de tertulianos comedidos, moderados y ante todos respetuosos», remarcaba Adela antes de que presentaran a todos los colaboradores con sus dos apellidos y destacando sus grandes valías como profesionales.

Los dardos a Mediaset y a ‘El programa de Ana Rosa’

Justo después, los propios colaboradores tomaban la palabra para recalcar que iban a hacer un «programa blanco y familiar». «Muchísimas gracias compañeras. Bien hallado me siento en Salvame Algodón de Azúcar. El programa cariñoso y sereno en el que siempre ansié trabajar. un espacio en el que el respeto al prójimo es nuestra máxima», aseveraba Kiko Hernández. «Agradecida me encuentro de estar en un programa tan blanco, familiar y sobre todo amable con nuestros famosos. El anodino programa sin sentimiento, sin emoción y sobre todo sin lágrimas», apostillaba Lydia Lozano.

Al volver de publicidad, una vez más, ‘Sálvame’ reconvertido en ‘Algodón de azúcar’ emitía un vídeo narrado por Germán González que terminaba con un claro dardo a la cúpula directiva de Mediaset después de hacer un repaso a contenidos blancos como la Feria del Libro o el proceso de gestación de pingüinos.

«Hoy Sálvame es blanco total para todos los públicos. El magacín que esperabais, el corazón elegante. Hoy somos el programa que siempre quisimos ser. ¿Funcionará nuestro programa blanco de contenido clásico o mañana veremos la audiencia y diremos ‘un buen hostiazo’?», terminaba de decir Germán González.

Lluvia de aplausos a ‘Sálvame’

Como era de esperar, las redes se llenaban de aplausos a ‘La fábrica de la tele’ por lo que ha sido capaz de hacer con ‘Sálvame’. Y es que no pasaba desapercibido como los colaboradores y las presentadoras aparecían en un sofá como el de ‘El programa de Ana Rosa’ y como todos los colaboradores se trataban con respeto pidiendo el turno e intentando no pisarse. Además, todos llevaban un look pijo.

