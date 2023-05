El horóscopo del fin de semana, del 12 al 14 de mayo de 2023: ¿Qué signos tienen más suerte?

Damos la bienvenida al fin de semana y la astróloga Esperanza Gracia ha predicho lo que va a depararnos el destino en cada signo del zodiaco durante los próximos días. Vamos a estar bajo el influjo del Cuarto Menguante de la Luna, y el cosmos nos sugiere mentalmente pensar las cosas, y hacer proyectos a largo plazo, que van a salir seguro. En particular, los signos más afortunados van a ser los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, la Luna ha alcanzado su fase de Cuarto Menguante este viernes 12 de mayo en Acuario. Su energía va a activar nuestras facultades mentales y va a poner una nota de rebeldía en nuestro carácter, para que no nos conformemos y luchemos con inteligencia por lo que deseamos.

Descubre ya qué te deparará el destino de cara al fin de semana, con el pronóstico del horóscopo en cada signo del zodiaco del viernes 12 al domingo 14 de mayo de 2023:

Acuario

Puede que las relaciones con alguien que quieres estén pasando por un momento delicado y os cueste entenderos. No pierdas la paciencia y dialoga con calma para superar esas diferencias. Escucha a tu corazón antes de decidir.

Escorpio

Este fin de semana estarás muy comunicativo, ocurrente, seductor…, y allí donde tú estés habrá muy buena energía. Tendrás muchas ganas de sentirte libre y de ser independiente. Atento a los sueños, pueden ser premonitorios.

Aries

El pasado puede volver a tu vida y remover heridas que no han cicatrizado del todo. Atento y protégete para no sufrir. No descuides tu salud mental y aprende a relajarte, que las tensiones que tienes a tu alrededor te pueden pasar factura.

Géminis

Se avecinan cambios e innovaciones que pueden llevarte al lugar donde siempre has querido estar. Pueden surgir oportunidades de ganar dinero o recibir pagos que te deben hace tiempo. Tu sexualidad será muy estimulante.

Tauro

Felicidades. Con el Sol en tu signo, la suerte está de tu parte siempre que la necesites. Este fin de semana puedes iniciar algo que te va a hacer muy feliz. En el amor, vas a recuperar la ilusión de los comienzos o puedes enamorarte de nuevo con pasión.

Virgo

Puede que el amor no pase por su mejor momento y puedes sentirte decepcionado con la persona que amas. Aprovecha el fin de semana y busca la manera de salir de la rutina, de moverte y de hacer cosas nuevas.

Cáncer

El guerrero planeta Marte en tu signo contribuye a que estés muy activo y no pares un momento, pero necesitas momentos de sosiego porque puedes actuar precipitadamente y hacer o decir algo de lo que te arrepientas más tarde. Cautela.

Piscis

Tú, mejor que nadie, sabes que tienes una luz especial y desprendes mucha energía positiva, y este fin de semana vas a notar que la gente te busca para que le ayudes a crear un clima de optimismo y empatía alrededor.

Libra

Tu vida sentimental puede estar atravesando un momento delicado, pero vas a hacer frente a lo que venga y saldrás fortalecido. Las relaciones con tu entorno serán fluidas y tendrás claro que los que te rodean pueden ayudarte mucho.

Leo

Evita poner barreras a tus emociones y déjate llevar por lo que sientes para vivir sensaciones que hace tiempo no experimentas. Sabrás aprovechar las oportunidades que dejaste escapar y tu actitud será positiva y confiada.

Sagitario

Este fin de semana vas a estar vital, activo y necesitarás vivir nuevas sensaciones que te hagan sentirte diferente. Incluso puede que te plantees un cambio de vida. Socialmente, vas a tener mucho éxito porque la gente te adora. ¿Qué más puedes pedir?

Capricornio

Las circunstancias te van a ser muy propicias, y vas a demostrar quién eres y de lo que eres capaz porque tendrás muy claro hacia dónde orientar tus esfuerzos, y el éxito no tardará en llegar. Segundas oportunidades en tu vida amorosa.