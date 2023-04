El horóscopo del fin de semana, del 21 al 23 de abril de 2023, según Esperanza Gracia

Llegamos por fin al viernes, después de los grandes cambios que ha desencadenado en los signos del zodiaco el eclipse solar del día anterior. La predicción que ha aportado la astróloga Esperanza Gracia la pasada madrugada, en su programa de Telecinco, ha alertado de importantes variaciones para este fin de semana.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘ del viernes al domingo se notarán los efectos del eclipse híbrido de Sol de este pasado jueves, que ha influido directamente en los signos zodiacales, con algunos imprevistos y altibajos. Este poderoso fenómeno ha traído una energía cósmica convulsa, de la mano de la Luna Nueva, que ha tenido lugar en el signo de Aries, y desde ayer el Sol ya ha ingresado en Tauro.

Si quieres saber qué te deparará el destino de cara al fin de semana este es el pronóstico del horóscopo en cada signo del zodiaco de este viernes, 21 de abril de 2023:

Acuario

Sabes lo que quieres y vas a luchar por ello con todas tus energías hasta conseguirlo. Posibilidad de recibir un dinero con el que no contabas. Este fin de semana te sentirás liberado y sin agobios.

Escorpio

Vas a estar satisfecho contigo mismo y tendrás las claves para atraer la felicidad, sin que nada se te resista. Toma la iniciativa en los temas relacionados con el amor porque vas a triunfar.

Aries

No dejes pasar ninguna oportunidad y confía en ti para alcanzar tus metas porque tienes en tus manos la oportunidad de vivir un periodo maravilloso. Puedes recibir un dinero inesperado.

Géminis

Apuesta alto porque estos días estás destinado a triunfar. Dejarás de sentirte manipulado por el destino y recuperarás el control de tu vida. Te entenderás muy bien con los demás y la comunicación será clara y fluida.

Tauro

Felicidades. Con el Sol en tu signo, eres el rey o la reina del cosmos, y vas a tener las ideas muy claras si tienes que tomar alguna decisión. Los amigos, además de alegrías, pueden traerte nuevos y buenos negocios.

Virgo

Aunque algo no haya salido como esperabas, tú sabes que si no abandonas sueles conseguir lo que te propones. Es el momento de zanjar asuntos del pasado para dejar las puertas abiertas a las nuevas oportunidades que pueden llegar a tu vida.

Cáncer

Deja atrás las culpas y fantasmas del pasado y aprovecha cualquier instante para mimarte y desconectar de la rutina. La satisfacción personal del trabajo bien hecho te animará a continuar dándolo todo.

Piscis

No te dejes ganar la partida por las dificultades, que pronto vas a notar que soplan vientos muy favorables para ti. Deja volar tu imaginación y canaliza tu poderosa fuerza mental para conseguir lo que te has propuesto.

Libra

Para que las relaciones con tu entorno fluyan con normalidad y naturalidad tendrás que expresar lo que sientes y no caer en la tentación de aislarte. Da la espalda a las inseguridades y déjate llevar por tu corazón…

Leo

Algo que te interesa puede salir bien, pero vas a necesitar ser previsor y controlar un poco tu carácter impulsivo y fogoso. Este fin de semana puedes tener un encuentro inesperado que te llene de ilusión.

Sagitario

No soportarás que te agobien ni te digan lo que debes hacer, pero intenta no tomar decisiones que no veas claras porque puedes equivocarte. Tus ansias de libertad te empujarán a luchar por liberarte de ataduras que te limitan.

Capricornio

Es el momento de actuar y de apartar de tu vida lo que te coarta para dejar camino libre a nuevas e interesantes oportunidades que pronto van a llegar. La preocupación por los demás y tus intereses pueden entrar en conflicto.