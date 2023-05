El fuerte estallido de Susanna Griso por este veto en Antena 3: «Dicen que manipulo»

Susanna Griso volvía a mostrarse contraria a la empresa Desokupa este miércoles 10 en ‘Espejo Público‘. La presentadora de Antena 3 denunciaba el señalamiento que la polémica compañía privada estaría haciendo de su persona, hasta tal punto que le habrían vetado emitir un polémico vídeo que están difundiendo a través de las redes sociales.

Así lo hacía público Susanna Griso después de que el magacín matinal se desplazara hasta la plaza de la Bonanova de Barcelona por el próximo desalojo de las casas okupadas de La Ruïna y El Kubo. Mientras continuaban las protestas por la okupación de los inmuebles, llegaba a la zona la empresa Desokupa, que insiste, pese a la ilegalidad de sus acciones, en su intención de desalojar las fincas este jueves.

Una reportera de ‘Espejo Público’ desplazada a la zona hablaba con una vecina, que defendía a la empresa ante la pasividad de las autoridades estatales: «Creo que debería ser la policía, el gobierno… Si esto no puede ser porque no se atreven, que venga quien sea. Uno recurre a lo que puede». Sin embargo, la periodista recordaba que os Mossos d’Esquadra no permitirían actuar a la empresa especializada en desalojos: «Los Mossos ya han dicho que mañana la zona va a estar totalmente blindada y que no van a dejar que esa empresa privada lleve a cabo el desalojo».

«¡Que me sigan vetando!»

Estas declaraciones eran la excusa perfecta para que Susanna Griso cargara contra la empresa, que le prohíbe emitir un vídeo que ellos mismos han publicado a través de sus redes sociales: «Esa empresa privada que se llama Desokupa y que está llamando, a través de las redes con vídeos muy incendiarios, a todo el mundo a que vaya a montarla, porque quieren autobuses de toda España… A mí me prohíbe emitir el vídeo».

Asimismo, Susanna Griso dejaba claro que el veto es exclusivo para su persona, dado que sí que permiten su utilización en otros programas de Antena 3. «Se lo han permitido al resto de compañeros de las otras ediciones de informativos de esta casa», explicaba molesta la periodista: «A mí me prohíben personalmente emitir ese vídeo porque dicen que estoy manipulando«.

«Claramente, estoy diciendo que ellos buscan publicidad sin tener una orden legal de desahucio y eso no se puede hacer. No puedes ir a Barcelona a montarla, y menos en una jornada tan clave como es el arranque de la campaña electoral, porque tú como empresa te quieres dar publicidad», se quejaba Susanna Griso, que explotaba contra la empresa por sus ilegalidades. «Que me sigan vetando«, acababa diciendo.