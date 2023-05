Chelo García-Cortés mueve ficha y hace este relevante anuncio ante la despedida de ‘Sálvame’

Dentro de poco más de un mes ‘Sálvame‘ dirá adiós a su audiencia después de más de 14 años liderando las tardes de Telecinco. Casi todos los colaboradores ya se han pronunciado al respecto. Quien no ha tenido posibilidad de hacerlo desde su programa es Chelo García-Cortés, que sigue recuperándose de su operación de cadera.

Nadie entendería que los colaboradores más míticos de ‘Sálvame’ no acudieran a su programa para despedirse antes de mediados de junio, cuando Mediaset obligará a La Fábrica de la Tele a cerrar su programa estrella tras una operación a las espaldas de la dirección de la productora. Sin embargo, Chelo García-Cortés, una de las colaboradoras más queridas, ya ha anunciado que sí volverá a ‘Sálvame’.

Ha sido a través de sus redes sociales donde ha publicado un vídeo subida a una bicicleta estática desde donde ha comunicado su vuelta a la televisión: «Aquí estoy. No os penséis que os vais a librar de mí… Ya me queda muy poquito para estar con vosotros donde quiero estar, que es en el plató de ‘Sálvame’, en nuestro programa». No obstante, no especifica qué día podremos volver a verla en las instalaciones de Mediaset.

Cabe destacar que lo cierto es que Chelo García-Cortés prácticamente no ha desaparecido de la televisión. Hace algunas semanas la podíamos ver en ‘Una vida Bárbara’, la docuserie grabada de Bárbara Rey para Antena 3. En ella, hablaba de su legendario encuentro sexual con la vedette: «Para mí fue maravilloso, fue mi primera experiencia y me hizo ver que soy una mujer libre a la hora de enamorarme y de acostarme con quien me dé la gana».

De esta manera, Chelo García-Cortés ya habría empezado a hacer sus pequeñas apariciones en Antena 3, donde podría probar suerte. El futuro de cada colaborador de ‘Sálvame’ se prevé muy distinto. Belén Esteban en más de una ocasión ha manifestado que «el día que acabe ‘Sálvame’ yo me iré con él«. Pero, ¿qué ocurrirá con el resto?