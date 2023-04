Belén Esteban mira fijamente a cámara y lo que suelta del futuro de ‘Sálvame’ es definitivo

Faltan menos de veinticuatro horas para que ‘Sálvame‘ cumpla su 14 aniversario. El que es el programa diario más longevo de la televisión acumula catorce años en antena y, para conmemorarlo, se realizará un especial este jueves que acogerá un homenaje a la desaparecida Mila Ximénez. La colaboradora ha sido historia del formato desde sus orígenes como Belén Esteban o Lydia Lozano.

Además, el equipo de La Fábrica de la Tele ha hecho una película que, tal y como se ha adelantado, resume esos catorce años de vida y hace una proyección de futuro. Los tertulianos ya han podido verla en el cine esta mañana, pero la audiencia no podrá hacerlo hasta la emisión de dicho especial.

«Todos los telespectadores van a poder ver esa película en directo y van a ser cómplices como lo han sido todos estos años», ha avanzado el reportero Kike Calleja. También se proyectará la reacción que han tenido los colaboradores al verla. «Belén, tú has llorado hoy mucho», ha introducido Jorge Javier Vázquez.

Belén Esteban: «‘Sálvame’ es el programa de mi vida y el día que acabe ‘Sálvame’, yo acabaré con el programa»

«He llorado mucho. Me he emocionado mucho porque quienes empezamos este programa sabemos lo que hemos vivido, tanto bueno como malo. Echas de menos a mucha gente que ya no está. Por supuesto, Mila, pero también para mí hay dos personas muy importantes que han marcado mi vida, que son Raúl Prieto y Carlota Corredera», ha comenzado diciendo Belén Esteban.

Acto seguido, la de Paracuellos ha roto una lanza a favor del programa y ha señalado cuándo será su retirada de la televisión. «Me he emocionado mucho con imágenes mías en mi mala situación. Nos hemos reído, hemos llorado, hemos discutido, nos hemos peleado, pero yo voy a mandar un mensaje muy claro. ‘Sálvame’ es el programa de mi vida y el día que acabe ‘Sálvame’, yo acabaré con el programa. Me iré con él», ha sentenciado.

«Eso no se puede decir nunca», le ha apuntado Jorge. «No, porque parece que la gente está deseando que acabe ‘Sálvame'», ha lamentado Belén Esteban al tiempo que, mirando fijamente a cámara, ha lanzado un aviso muy contundente sobre el futuro del formato: «Vais como el puto culo. No tenéis ni idea porque va a haber ‘Sálvame’ para rato».