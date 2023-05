Frigenti verbaliza más claro que nadie lo que piensa del fin de ‘Sálvame’: «No puedo fingir»

Miguel Frigenti no lo pudo disimular: es uno de los colaboradores de ‘Sálvame‘ más afectados por la noticia de la cancelación. No es un rostro histórico del formato vespertino ni mucho menos, pues es una de las recientes incorporaciones, pero había logrado consolidarse e integrarse en el equipo y es por ello que, desde que trascendió la información, está devastado.

Así se lo confirmaba a un asesor laboral, experto en motivación profesional. «Estar aquí para mí no me supone un esfuerzo. Llevo todo el fin de semana llorando, aquí me he sentido muy valorado y está siendo muy difícil. Soy consciente de la situación que tengo, que es complicada», comenzaba lamentando el joven.

Al parecer, lo que le aterroriza son los prejuicios por haber trabajado en ‘Sálvame’ y que eso le perjudique de cara a nuevas salidas laborales. «Sé que hay mucha gente con muchos prejuicios en esto y sé el camino que me espera. Surgirá algo, pero sé que no será fácil. Asusta. Tengo miedo. Entonces, no puedo fingir, estoy con mucho vértigo y no sé lo que va a pasar», confesó muy disgustado Miguel Frigenti.

Miguel Frigenti: «Me parece súper injusto que a la gente que trabajamos aquí se nos desprecie»

«Yo sé que tengo que hacer más cosas, pero me da mucha rabia cuando amigos míos que no trabajan en la tele me dicen es que tienes que tener un plan B. Soy consciente, pero me da rabia porque, por ejemplo, a un médico no se le dice que tiene que tener un plan B. Yo esto lo considero mi profesión, me he preparado para ello, también he pasado por una universidad, me ha costado mucho esfuerzo. ¿Por qué tengo que pensar eso? Me parece súper injusto que a la gente que trabajamos aquí se nos desprecie. Mi profesión es esta», exclamaba.

«Dice que le da miedo y claro que dan miedo los cambios cuando te mudas de ciudad, cuando tu pareja te deja… Es como la vida. Es que así es la vida», reaccionaba María Patiño al verle tan afligido, tratando de relativizar este varapalo. Lo mismo que Adela González, que también restaba importancia al asunto por duro que sea: «Ese vértigo es normal. Pensemos que esto es un trabajo, sí, que es importante, sí, porque de esto comemos todos, pero hay que revitalizar todo».