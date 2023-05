Bertín Osborne filtra su entrevista a Jesulín y responde a la gran pregunta sobre Belén Esteban

Este próximo lunes, 15 de mayo, ‘Mi casa es la tuya’ regresará a Telecinco con un invitado de excepción: Jesulín de Ubrique. El torero hablará, entre otras cosas, de su faceta como padre y de su relación con María José Campanario. La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Hablará también sobre Belén Esteban? Bertín Osborne ha sido el encargado de despejar todas las dudas.

El presentador ha concedido una entrevista al programa ‘Fiesta’ para promocionar la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’. Y, de paso, tranquilizar a Belén Esteban sobre su temor a que Jesulín de Ubrique hable de ella. Pese a que podría ser un gran cebo para que la gente viera el programa, Bertín Osborne ha preferido confirmar que el torero no hablará de su expareja y madre de su primera hija.

«Nada, cero, no se la mencionó en todo el programa. Yo no hubiera permitido que se hubiese hablado mal de ella», ha dejado claro el cantante, quien reconoce tener un gran cariño por la colaboradora de ‘Sálvame’. No obstante, el presentador entiende el enfado de Belén, y asegura que fue el propio torero quien no quiso que se hablase de ella: «Él me dijo: ‘De Belén no hablamos'». Eso sí, Bertín Osborne reconoce que le gustaría que la de Paracuellos pase por su finca de Sevilla: «Me haría mucha ilusión tenerla porque la quiero mucho», sentencia.

Bertín Osborne sobre Belén Esteban: «La quiero muchísimo»

Estas no son las únicas palabras que el cantante ha pronunciado sobre su esperada entrevista a Jesulín de Ubrique. El pasado jueves, 11 de mayo, el andaluz acudía a la presentación del documental de Burguer King ‘Fanáticos de lo Real’ y allí respondía a las preguntas de los medios que cubrían el evento. Sobre cómo fue entrevistar al marido de María José Campanario, él asegura que «Jesulín es divertido, simpático como es él y no es nada conflictivo. El otro día le mandé un mensaje a Belén para decirle que no se le ha mencionado».

Además, mandaba un mensaje tranquilizador a la colaboradora: «Belén Esteban no ha salido en el programa. Lo único que hemos hecho es repasar, se ha hablado de sus últimos años que no se ha conocido, de su mujer, de si vuelves a los toros… todo muy distendido». «No se ha hablado de Belén mal porque yo no lo hubiera permitido, le tengo cariño. Me parece una tía estupenda y la quiero muchísimo», reconoce Bertín Osborne.