«Basta ya»: Jorge Javier abronca con dureza a Bosco por lo que se atreve a hacer en ‘Supervivientes’

Bosco Blach ha vivido durante la emisión de la décima gala de ‘Supervivientes 2023‘ una de sus noches más complicadas. El concursante, aclamado por los espectadores por su carácter aventurero, ha llevado al extremo a la organización del reality. Durante los últimos días el joven ha hecho caso omiso a las recomendaciones del equipo del concurso, lo que ha hecho que la organización explote y le hayan tenido que dar un toque de atención.

Tal y como se puede ver en el vídeo emitido, Bosco Blach se encontraba buceando cuando ha decidido explorar zonas no permitidas. Esto ha levantado ampollas entre sus compañeros que comentaban: «Tiene nueve años a nivel mental, le suda la polla todo». De hecho, la actitud de Bosco Blach ha hecho que la organización le haya tenido que atar a uno de sus compañeros como castigo. «Una vez más estás ignorando las indicaciones que te hace el equipo por tu seguridad traspasando los límites e ignorando sus recomendaciones», le ha informado parte del equipo.

Después de ver el vídeo y sin tiempo para que el principal aludido se pronunciase, Jorge Javier ha irrumpido diciendo: «Bosco, te lo voy a decir muy clarito para entendernos, ¿vale? Te doy un titular y luego te lo desarrollo más extensamente. El titular es: «¡Basta ya!». Lejos de quedarse callado, el presentador ha proseguido mostrando su animadversión ante el comportamiento de Bosco Blach.

«Dentro del concurso tu seguridad es nuestra responsabilidad. Al menos, lo que tienes que hacer es que ya no lo haces por ti, sino por respeto al equipo que está trabajando porque el concurso llegue a buen puerto. Si te dicen las cosas no es por capricho, esto no es una clase de colegio en la que el profesor te castiga y te echa de clase. Estamos hablando de cosas mucho más importantes. Así que basta ya», fueron las palabras de Jorge Javier a Bosco Blach.

Como respuesta, el principal afectado ha comentado: «El castigo me está dando tiempo a pensar en mis actos. Pienso que voy por buen camino y creo que no va a volver a pasar». Por su parte, Jorge Javier le ha espetado: «No, crees no. No volverá a pasar». Una corrección que Bosco Blach ha hecho en directo. «No volverá a pasar», ha afirmado.