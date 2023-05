Alonso Caparrós sorprende por los términos que usa ahora para referirse al fin de ‘Sálvame’

Alonso Caparrós llegaba a ‘Sálvame‘ en 2017 tras su participación en ‘Gran Hermano’. Desde entonces, el tertuliano se ha convertido en una figura clave en el programa de las tardes de Telecinco y ha hecho partícipe a la audiencia de sus problemas familiares e incluso se ha sincerado sobre su adicción a las drogas. ‘Sálvame’ le cambiaba la vida por completo, motivo por el que ha sorprendido al decir estar «encantado» con la cancelación del formato.

Cabe recordar que tanto ‘Sálvame’ como el ‘Deluxe’ ponen fin a sus emisiones el próximo viernes 23 de junio después de que Mediaset España haya decidido prescindir de ambos formatos. Sobre esta drástica decisión se ha pronunciado Alonso Caparrós: «Pues mira, a ver si me entiendes, estoy encantado», ha asegurado a El Mundo.

Ante tales declaraciones, Alonso Caparrós ha tenido que explicarse. Aunque se muestra «encantado» de la cancelación de ‘Sálvame’, insiste: «Estoy triste, claro que estoy triste porque mi trabajo me encanta. Se cierra una etapa en mi vida muy bonita, de mucho aprendizaje, de mucha reconstrucción y por eso tengo mi duelo, como no puede ser de otra manera».

Pese a ello, el colaborador se muestra expectante por los nuevos proyectos que vendrán una vez echen el cierre al programa más exitoso de Telecinco. «Estoy expectante, con los ojos abiertos. Porque cuando se cierra una puerta se abren una o varias. Estoy con esa maravillosa pregunta de ‘¿y ahora qué?’. Es una especie de montaña rusa», ha manifestado Alonso Caparrós.

Tampoco ha dudado en hablar sobre lo mucho que le ha aportado la televisión: «Quitar no me ha quitado nada porque para mí la tele es un oficio maravilloso. Mi padre me enseñó desde bien pequeño que comunicar es un privilegio porque no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo».

Y, una vez más, ha servido de ejemplo para concienciar sobre el consumo de drogas: «Me duele infinitamente que las adicciones no estén vistas como una enfermedad mental, sino que se valore como una elección de la persona. Las drogas es una de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano».