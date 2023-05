A Gema López le preguntan si hay una oferta de Antena 3 tras cerrar ‘Sálvame’ y su respuesta es clara

Tras Kiko Matamoros y Rafa Mora, ahora ha sido Gema López la que ha compartido con sus compañeros cuáles serán sus proyectos de trabajo una vez que finalice ‘Sálvame’ el próximo 23 de junio. Este martes, 16 de mayo, unas clarividentes han hablado con cada uno de los colaboradores para revelarles su futuro laboral.

Cuando le ha llegado el turno a Gema López, ya en la edición de ‘Sálvame’ en Mitele Plus, la pregunta que todo el mundo se hacía es: ¿Volverá a Antena 3 tras quedarse sin trabajo en Telecinco? ¿Tiene alguna oferta laboral de la cadena de la competencia? Hay que recordar que en esta cadena cosechó muchos éxitos antes de su salto a ‘Sálvame’, especialmente gracias a ‘¿Dónde estás corazón?’, donde coincidió con María Patiño y Chelo García-Cortés.

La respuesta de la periodista fue contundente: «Ni me han ofrecido nada, ni yo lo he buscado». De esta forma dejó claro que, por el momento, no se está moviendo ni ha levantado ningún teléfono: «Veía a todo el mundo que se estaba moviendo pero yo no he movido nada. Además es que he estado mala», ha explicado a sus compañeros.

¿Volverá Gema López a Antena 3?

No obstante, las videntes le han revelado que la propuesta le llegará en breve y que Antena 3 está entre las dos cadenas que, según ellas, le ofrecerán trabajo. «Van a ser ellos los que se van a poner en contacto contigo», le han comentado. Ante tal afirmación, Gema López se ha mostrado muy sorprendida, y se ha limitado a esbozar una pequeña sonrisa.

Eso sí, la colaboradora ha dejado claro que no se dedicará a escribir «por respeto». Aunque, en broma, ha asegurado que no descarta el dedicarse a cantar, pues es una de las colaboradoras de ‘Sálvame’ que mejor lo hace, como así lo demostró en el ‘Mediafest’. Bromas aparte, Gema López ha reconocido que tiene cosas entre manos: «Estoy centrada en mí y en mis proyectos personales».

Pero ha insistido en que, de momento, no se ha movido para buscar trabajo, ya que, «de todo esto me enteré la semana pasada». Y es que hay que recordar que los trabajadores de ‘Sálvame’ supieron de la cancelación del programa por la prensa, y no por la cúpula de Mediaset, como sería lo lógico.

La colaboradora se emociona al recordar a una persona muy especial

Por otro lado, las videntes han emocionado a Gema López al decirle que está protegida energéticamente por alguien muy especial. Con los ojos vidriosos por la emoción, la periodista ha dicho que «es una figura que para mí ha sido muy importante y sigo muy ligada a ella. Me ha traído momentos y muchos recuerdos de una etapa muy bonita en mi vida, de mi adolescencia…». Aunque no ha desvelado de quién se trataba.

No sería raro que Gema López fichara por algún programa de Antena 3, pues en esta cadena cosechó grandes éxitos. Entre 2023 y 2011 se consolidó como colaboradora gracias a ‘¿Dónde estás corazón?’, programa de crónica rosa presentado por Jaime Cantizano, y en el que entrevistaban a numerosos rostros conocidos. En 2012, la periodista fichó por Telecinco y, en concreto, por ‘Sálvame’, convirtiéndose desde ese momento en una de sus colaboradoras más sonadas.