Se destapa el verdadero e inmediato futuro de Rafa Mora por la desaparición de ‘Sálvame’

El próximo mes de junio, ‘Sálvame’ podrá fin a 14 años de exitosa andadura en Telecinco. Esto supondrá que muchos de sus colaboradores se quedarán sin trabajo y, por ende, sin su principal fuente de ingresos. Sin embargo, este no es el caso de Rafa Mora al que trabajo, precisamente, no le va a faltar.

El colaborador ha asegurado que, pese a que le gusta mucho la televisión, tampoco se le van a caer los anillos si tiene que dedicarse a cualquier otra cosa. De hecho, ya se encuentra trabajando en un local de ocio nocturno: «A mí no me va a faltar el trabajo después de ‘Sálvame’. Trabajo en la discoteca La Reserva y este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un beach club en Ibiza».

«Vosotros, si os quedáis sin curro un tiempo, me llamáis. Tengo curro para todos de momento», aseguraba el colaborador a sus compañeros en ‘Sálvame Naranja Plus’. Y es que el valenciano reconoce tener muchos planes tras el fulminante adiós del programa: «Voy a hacer muchas cosas. Me va muy bien». Tal y como él mismo ha recordado, también está estudiando, aunque no ha querido especificar el qué.

Rafa Mora en ‘Sálvame’

Además, acaba de cerrar un proyecto para este verano en Ibiza: «Este fin de semana he estado allí para cerrar una fiesta que voy a hacer todos los domingos en un beach club». Eventos de los que será promotor. «Nos os preocupéis, si os quedáis sin curro, yo os doy curro», les prometía a sus compañeros de ‘Sálvame’.

Rafa Mora cuenta además, con 620.000 seguidores en las redes sociales, en las que está abierto a contrataciones para eventos, bolos y presentaciones. Además, trabaja como influencer. Muchas marcas le dan dinero a cambio de publicidad en Instagram, al igual que hacen muchos otros famosos.

Tanto trabajo hizo que se viera obligado a abandonar sus estudios de Periodismo. El valenciano confesó a sus compañeros de programa el pasado mes de febrero que, aunque había aprobado las siete asignaturas en las que se matriculó, no tenía tiempo para hacer frente a todo el esfuerzo que requiere estar en la universidad: «Me costó un poco bastante, no solo aprobar, sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso».

Según reconoció Rafa Mora en una entrevista a la revista ‘Lecturas’, ha sabido invertir muy bien lo que ha ganado durante todos estos años en televisión y en eventos. «Llevo más de diez años tirando de alquileres, tengo dos casas que compré sin hipoteca en Benicàssim y Castellón. Fue mi inversión», explicó, orgulloso, al citado medio.