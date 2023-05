Sale a la luz cuál es el futuro de Kiko Matamoros tras la desaparición de ‘Sálvame’

Ha pasado una semana desde que El Mundo publicara la noticia de la cancelación de ‘Sálvame’ por parte de Mediaset tras 14 años en emisión. Ha sido una semana en la que el programa de La fábrica de la tele nos ha dejado inicios completamente gloriosos riéndose de sí mismos y lanzando zascas tanto a ‘El programa de AR’ como a Mediaset. Y aunque fue uno de los primeros en reaccionar públicamente, Kiko Matamoros no había pisado el plató hasta ahora.

Y es que Kiko Matamoros ha estado estos días de viaje en Marrakech donde ha estado de despedida de soltero junto a su novia Marta López Álamo. «Kiko y su futura mujer han estado a 1.300 kilómetros del drama que estamos viviendo», narraba la voz en off del vídeo que resumía cómo el lunes estuvieron escribiendo los currículum de cada uno con un experto laboral, cómo habían iniciado la operación traspaso del plató y cómo han invitado a santeras para limpiar el «gafe» del plató.

Al volver del vídeo, Kiko Matamoros hablaba por primera vez en directo sobre la cancelación de ‘Sálvame‘. «Yo tengo el currículum deshecho después de haber trabajado aquí 14 años», ironizaba el colaborador. Pese a todo, el colaborador ha tratado de quitarle dramatismo al asunto asegurando que su futuro laboral lo tiene casi garantizado.

«A mí me siguen queriendo mucho en la noche de Madrid. No voy a tener problema para tener trabajo porque tengo muchas ofertas. Y sigo yendo a Oh my club y la gente me quiere mucho, es como cuando vienes aquí y haces buenas audiencias es igual de satisfactorio», destacaba Kiko Matamoros.

¿Seguirá Kiko Matamoros en televisión?

Después, el colaborador ironizaba con que «no puedo conducir porque no veo por la derecha». «A lo mejor lo tengo jodido para determinados trabajos. Para lo que sea por la derecha no me va bien. No puedo torear tampoco ni boxear», recalcaba Matamoros.

Asimismo, Kiko Matamoros dejaba claro que «estuve 40 años sin televisión y puedo estar otros 40 años sin televisión». «De momento colaboro en otro programa de esta cadena y no sé si seguiré vinculado o no a una productora o no. A mí me encanta el mundo de la televisión y lo disfruto. Y si puede ser, bien, y si no pues me dedicaré a escribir que también tengo ofertas», sentenciaba.