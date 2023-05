A Alfred García le bastan tres palabras cuando le nombran a Amaia en ‘Tu cara me suena’

Este viernes, 26 de mayo, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de ‘Tu cara me suena’ con el inesperado ‘reencuentro’ entre Alfred García y Amaia Romero. Y es que, a Anne Igartiburu le tocaba el reto de meterse en la piel de la cantante navarra con su tema ‘Bienvenidos al show’.

Y lo ha hecho ante dos personas que la conocen muy bien. Uno es Jadel, con el que la joven concursó en ‘El número uno’, programa musical que emitió Antena 3 en los años 2012 y 2013. Y el otro es Alfred, con el que Amaia participó en ‘OT 2017’ y nos representó en Eurovisión, y, además, su expareja sentimental.

«Igual creo que Jadel te puede ayudar un poco porque coincidiste con Amaia, cuando ella tenía 13 años, en ‘El número uno'», he empezado recordando Manel Fuentes, pidiendo al canario que le diera algún consejo a su compañera. «Amaia tiene esa dulzura y, a la vez, esa fuerza. Es una tía que desde que se pone en el escenario está muy segura de sí misma. Impacta enseguida, tiene un aura muy natural», ha asegurado el cantante, añadiendo que Anne tiene «de sobra» esa aura.

A su lado, se podía ver a Alfred García asentir ante las palabras de su compañero. Y el presentador no ha pasado por alto este hecho: «Bueno, te lo dice Alfred, ni más ni menos». Anne Igartiburu, saliendo al paso de este comprometido momento, se ha limitado a piropear a Amaia: «Todos los que estamos aquí la admiramos un montón. Es un temazo y ella tiene mucho talento. Para mí es difícil. No es fácil, pero me apetece», ha reconocido la presentadora de ‘Corazón’.

Alfred García da el visto bueno a la imitación de Anne a Amaia: «Lo tienes clavado»

Sin embargo, antes de dar paso a la actuación, Manel Fuentes se ha vuelto a dirigir al catalán: «Anne va buscando complicidades y Alfred la ha tranquilizado perfectamente. Te ha visto en los ensayos y se le da bien, ¿no?». «Lo tienes clavado», ha asegurado su compañero, con una tímida sonrisa. Hay que recordar que Alfred y Amaia comenzaron una relación sentimental durante su paso por ‘OT 2017’. Su ternura y complicidad sobre el escenario hizo que sus fans les eligieran para representarnos en Eurovisión 2018 con la balada ‘Tu canción’. Pero el amor se acabó a los pocos meses, aunque la admiración entre ellos sigue intacta.

Finalmente, Anne Igartiburu ha resuelto con éxito el complicado reto. Así lo ha reconocido Chenoa: «Es una de las canciones más difíciles que te han tocado. Lo creo sinceramente. La clave estaba en ese punto de serenidad, de aire en la voz que tiene Amaia. Es difícil, porque, cuanto más aire eches, es más difícil afinar. Pero al final ese espíritu de pasártelo bien y luego estar más tranquila estaba ahí».

Amaia manda un mensaje a Anne Igartiburu tras su actuación

De hecho, la propia Amaia no dudaba en mandar un mensaje a la comunicadora vasca tras ver su imitación. «Hola Anne, acabo de ver tu imitación en ‘Tu cara me suena’ y me ha hecho tantísima ilusión, de verdad, muchas gracias. Pienso en mi yo de 12 años y nunca se lo hubiera imaginado, la verdad. Es muy fuerte que me estés imitando tú en ‘Tu cara me suena’. Así es que no sabes la ilusión que me hace y lo que te lo agradezco. Muchas gracias Anne, un beso muy fuerte», ha dicho la cantante, en un vídeo compartido en las redes sociales.