Anne Igartiburu salta de TVE a Antena 3 en el programa de Sonsoles Ónega: «Nuevos retos»

Tras su fichaje por la décima edición de ‘Tu cara me suena‘, Anne Igartiburu no para de aparecer en otros programas de Atresmedia. Si hace unas semanas, la presentadora de ‘Corazón’ en TVE saltaba a ‘Zapeando’, este viernes lo hacía con Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’.

Así, Anne Igartiburu se sentaba junto a Sonsoles Ónega para hablar de su paso por ‘Tu cara me suena’. «Que ganas teníamos de que vinieras y además coincide con tu estreno como cantante. Más de 20 años como presentadora y de repente nos sorprendes cantando en ‘Tu cara me suena'», le reconocía la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’.

«Y agradecidísima. Feliz porque ha sido una oportunidad para salir de tu zona de confort, creo que es lo mejor que te puede pasar, disfrutar», aseveraba Anne Igartiburu mientras se escuchaba mucho ruido en plató. «Oye por favor, un poco de silencio», pedía Sonsoles Ónega.

Tras ello, Sonsoles le preguntaba a Anne cómo se habían tomado este giro en su carrera en su casa. «Pues mucha ilusión. Me dijeron que si estaba segura porque no es fácil. Esto no es grabar y después hacer playback, aquí cantas en directo y no se puede repetir. Es todo o nada. Pero bueno bien, nuevos retos», remarcaba la presentadora.

Sobre que es más difícil si cantar o imitar, Anne Igartiburu lo tiene claro. «Yo creo que imitar porque cantar a poco que entones vale. Pero luego cantar en la tesitura que tiene el cantante no es fácil. Y luego imitar la mentalidad y los gestos», defendía la vasca.

«Es muy difícil y yo soy muy palo. Me he propuesto esto como disfrutar y no ver el piloto rojo y no es solamente una cámara sino que puedes dejarte llevar», insistía Anne Igartiburu. «Estoy muy feliz. Pero cuando eres una persona conocida y tienes que enfrentarte a algo así lo que tienes que hacer es relajarte porque tienes la sensación, no de hacer el ridículo pero si de que te está juzgando la gente que ya me tiene muy bien ubicada y tengo mucho que perder, pero en realidad no pasa nada», sentenciaba Anne.

Asimismo, Anne Igartiburu ha recalcado el duro trabajo que hay detrás de ‘Tu cara me suena’ más allá de la caracterización, los ensayos, las coreografías. «Tu cara me suena es un espectáculo y por eso funciona», destacaba la presentadora de ‘Corazón’.

Este viernes, Anne Igartiburu se mete en la piel de Becky G y la presentadora ha sido muy sincera. «No tengo nada que ver con Beky G ni con Thalía. Son mujeres latinas y sexys», afirmaba. «Hombre, tu eres vasca pero muy sexy», le corregía Sonsoles. «Gracias, pero es otro tipo de sexy. Este es un sexy muy latino, yo soy muy anglosajona y más parada», insistía Anne avanzando que a partir de esta gala ya se suelta.