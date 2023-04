Una soltera de ‘First Dates’ cruza la raya con su indigesto insulto a la cara de su cita: «Catetos»

Este lunes, 10 de abril, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’. Entre las parejas protagonistas estaban Atila y Lina, cuya cita empezó con muy mal pie. Y eso que al principio parecían que se habían gustado físicamente. Tras una breve presentación en la barra del bar, la pareja pasó al restaurante para seguir conociéndose un poco más a fondo.

El soltero destacó lo curioso que le parecía ver a una rusa de nacimiento hablar con un perfecto andaluz, concretamente de la parte de Granada. Tras permanecer varios segundos en completo silencio, ella le preguntó: «¿Te has rayado?», pensando que no le habría gustado algo de ella o que no era lo que esperaba encontrarse.

«No, no. No me he rayado. Estoy pensando, simplemente. Es como ese momento que no sabes qué preguntar ni qué decir. ¿Qué le pregunto ahora?», respondió él, visiblemente nervioso ante este embarazoso momento. La reacción de la soltera de ‘First Dates’ hizo que la situación se volviera más tensa, si es que eso era posible: «¡Ay, no! Lo siento mucho, pero odio el laísmo».

Ante esto, Atila se quedó anonadado, pero más estupefacto se quedó cuando, instantes después, su cita le espetó sin cortarse ni un pelo: «Sois unos catetos los madrileños. Es que… No puedo. Estás hablando con una rusa granadina que era la mejor de la clase en castellano».

La cara de él era todo un poema mientras ella seguía criticando su forma de expresarse: «Llegué aquí y dije: ‘¿Cómo puede ser esto? Dila’. ¿Cómo que dila? ¡Dile!». El madrileño, prefirió desahogarse en privado frente a las cámaras de ‘First Dates’: «Bueno… Bueno… Los rusos se comen las palabras. Pero bueno, no vamos entrar nosotros en ese debate ahora mismo», sentenció Atila.