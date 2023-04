Oleada de indignación con ‘First Dates’ por la cita que se llegó a emitir: «Os denuncio»

La cita entre Judith y Fidel este lunes, 10 de abril, en ‘First Dates‘ estaba abocada al fracaso prácticamente desde el primer momento. La soltera reconoció que acudía al programa de Cuatro para cumplir un deseo expreso de su padre recién fallecido. Y lo primero que se encontró fue a un chico de 40 años vestido con un disfraz de gato.

«¿Hola? ¿Qué tal? Vaya…», acertó a decir Judith cuando fue a darle dos besos. Inmediatamente después, ella se pidió una copa de vino. «Vino blanco. ¿Eres de las que te gusta comer pescado?», preguntó su cita, a lo que ella respondió que sí. «Vale, entonces nos llevaremos bien. Miau», reaccionó Fidel, dejándola totalmente petrificada.

Fuera de cámaras, la soltera no daba crédito: «Miau me dice. ¿Qué voy a decirle? Vale. No tengo nada más que decir ante eso». Sin embargo, Judith decidió ser sincera y le reconoció que le preocupaba haberse encontrado con esta situación. «¿Te preocupa? Bien. Es que quiero que veas lo aberrante de mí, y si lo toleras, lo procesas y tienes curiosidad de más, entonces puedes ver lo que hay detrás», le explicó Fidel para justificar su aspecto.

A continuación, el soltero intentó sacarle una sonrisa tocándole una particular versión de La Macarena: «Te voy a cantar la canción más feminista que existe, creo». Pero esto tampoco entusiasmó a la soltera. «Esta chica no la veo con humor…», sentenció Fidel, fuera de cámaras. Una vez sentados en la mesa, la pareja volvió a chocar, ya que ella se negó a revelar su apellido: «Soy algo discreta y esta situación me está poniendo un poquito nerviosa porque soy vergonzosa. Me dan ganas de levantarme e irme». Pero admitió que si no lo hacía era para cumplir una promesa que le hizo a su padre cuando estaba enfermo. «Tienes un sentido del humor que no va acorde con el mío», le espetó él.

Con lágrimas en los ojos, Judith reveló ante las cámaras del programa que había regresado a vivir con sus padres cuando su ‘aita’ se puso enfermo, y que juntos veían cada día ‘First Dates’. Ella le prometió que un día acudiría a buscar el amor, y así lo hizo. Por eso, creyó que si se iba de la cita, no estaría cumpliendo su promesa y que su padre se estaría riendo allá donde esté.

Fidel se quitó el disfraz pero ni por esas conquistó a su cita

Por su parte, Fidel le reveló que él se dedica a cantar en la calle. Que su situación laboral no es nada estable, que no tiene un salario fijo y que se encuentra algo frustrado y con depresión por verse así con 40 años. Un perfil totalmente contrario a lo que ella iba buscando, tal y como le reconoció más tarde: «No eres una persona con la que yo me quedaría». «Si nos conociéramos un poquito más quedaríamos, pero no en el concepto de pareja», insistió el soltero. Pero ella no estaba por la labor: «No. Que va, que va, que va».

Antes de la decisión final, Fidel se quitaba el disfraz y se mostró tal y como es realmente. Pero ni por esas ha conseguido conquistar a Judith, quien ha reconocido que igual si le ve en la calle cantando le daba una monedita y se quedaba un rato escuchando, pero nada más. Ya en la decisión final, él le ha pedido permiso para tocarle una canción por si en algún momento ella cambiaba de opinión.

Aluvión de críticas a la surrealista cita

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar. Y no es para menos, pues la cita entre Fidel y Judith fue de las más surrealistas que se recuerdan en ‘First Dates’.

Me parece una falta de respeto absoluta, q a una chica q vaya con intenciones "serias" al programa, le coloquen a semejante personaje, como Fidel… #FirstDates10a — Ana Sanchez Gallardo (@Anamelli20) April 10, 2023

Aquí los de casting sí que os habéis cebado un poquito…pobre chavala #FirstDates10A pic.twitter.com/uENqGm7qTk — noname (@lacuentafrivola) April 10, 2023

Yó voy al @firstdates_tv y me ponen a este payaso y según entro, salgo y me voy #FirstDates10A pic.twitter.com/wRauMM7lGd — Oli 🫥 (@olivelvet2) April 10, 2023

#FirstDates10A

Veis normal que esta chica tenga el valor de ir al programa y le hagáis la putada de ponerle a un tío disfrazado con un disfraz lleno de mierda ? Yo os denuncio pic.twitter.com/GJLlGKoo6e — Zeta (@Zeta_StyleK) April 10, 2023

@firstdates_tv

veo una falta de respeto traer a un colgado con esas pintas, para cenar con una persona, medianamente normal.



Buscadle a una disfrazada de polla.#FirstDates10A — 〽️el (@Mel_yta) April 10, 2023

Yo voy a ir a FD con este disfraz!

XD#firstdates10A pic.twitter.com/gW9CYzzb6l — Mutante HdeP (@accion_mutante1) April 10, 2023

Pedimos su ejecución pública en la plaza Mayor. #firstdates10a pic.twitter.com/0vc1fUGu2B — Noerestú Soyo (@DadaPantalla) April 10, 2023

Que alguien le diga que ese disfraz no es de gato, es de OVEJA #firstdates10a pic.twitter.com/5kPTDajBSs — 𝕸𝖎𝖗𝖎𝖓𝖉𝖆 𝖓𝖔𝖘 𝕿𝖔𝖝𝖔𝖘 🛰️ (@mirindatoxos) April 10, 2023

Hay que joderse atreverse a ir a una cita y que te pongan delante al paco fiestas este vestido de oveja, me pego un tiro en la polla #FirstDates10A — sergio serr (@maceta92) April 10, 2023

A mi me ponen al gatito mendigo y lo siento pero me voy. Y encima con la Macarena de b.s. No voy a perder el tiempo. Next. #firstdates10a — Vivianne202 (@Vivianne202) April 10, 2023