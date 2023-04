Un soltero de ‘First Dates’ baila la canción de Shakira y lo que ocurre al final se veía venir

Este jueves, 6 de abril, Cuatro emitió una nueva entrega de ‘First Dates’, donde Shakira tuvo un gran protagonismo en una de las citas. En concreto en la de José, ‘Chambriñas’ para los amigos y Ana. Él es de Burgos y se dedica al sector inmobiliario, pero su padre es gallego y de ahí le viene el apodo. En el amor, anda buscando la estabilidad que aún no ha tenido.

Por su parte Ana se ha presentado como una mujer a la que le ha sucedido lo mismo que a Shakira: «Su canción habla de mi vida y de lo que me hicieron en Venezuela. Me pusieron los cuernos». Además, está convencida de que los venezolanos son infieles por naturaleza, y espera que los españoles no lo sean tanto.

Elsa Anka, al recibirla, se ha fijado en su colgante, y ella le ha dicho que representaba a su país. Al conocer a Chambri, ella ha reconocido que se esperaba otro tipo de hombre, por lo que no estaba muy contenta con su cita. La soltera le ha preguntado si estaba divorciado, ya que ella está «felizmente divorciada». Su marido, según contó, le puso los cuernos con la hija de unos vecinos.

Intentando descubrir que se habían parecido mutuamente, él dijo a Ana que le parecía «una pichona». Ella se quedó muy sorprendida, ya que nunca antes había escuchado esa palabra como un piropo. Por su parte, la soltera le dijo que le parecía «muy majo».

«Me ha gustado su personalidad, pero físicamente no encaja en mi perfil», reconocía Ana, fuera de cámaras. Sobre todo después de que el equipo de ‘First Dates’ le propusiera un baile al ritmo de la famosa canción de Shakira con Bizarrap en la que la cantante lanzó demoledores dardos a Gerard Piqué. Una historia que, según la soltera, «ha sido la misma que me pasó a mí». Su cita lo dio todo en el baile, incluso llegó a abrirse de piernas en una de las partes de la canción.

En la decisión final, Ana le confirmó que no estaba interesada en tener una nueva cita con él, al menos con fines sexuales o sentimentales. Chambri, que sí que había dicho segundos antes que quería conocerla un poco más a fondo, se quedó atónito y sin saber muy bien que responder a las calabazas de su cita.