Una espectadora de ‘Sálvame’ clama dejar de verlo por lo que le ha pasado con Jorge Javier en la calle

Este domingo 23 de abril se celebra el Día de Sant Jordi, una fecha muy especial en Cataluña. Y por ello, Jorge Javier Vázquez ha viajado a su tierra natal para compartir un día tan especial junto a su madre y para firmar ejemplares de su obra «Antes del olvido» aprovechando para conmemorar el día del Libro.

Tras llegar a su casa, Jorge Javier Vázquez decidió grabar un vídeo junto a su madre para contar lo que le había sucedido a su llegada a Barcelona y anunciando que este domingo estaría firmando libros en Plaza Cataluña.

«Acabo de llegar a Badalona. He llegado a Sants y tú sabes que soy muy vergonzoso», le cuenta Jorge Javier Vázquez a su madre antes de revelar que él había salido corriendo cuando varias personas se acercaron a él. «Me he encontrado a un grupo de señores y señoras y me han reconocido y han empezado a decir Jorge Javier, Jorge Javier. Y he acelerado, que me daba un poquito de vergüenza«, reconoce.

«Pues déjate de timidez y de vergüenza con los años que tienes. Tienes que saludarles», le recrimina su madre a Jorge Javier en el vídeo. Tras ello, Jorge Javier Vázquez también relataba lo que le había sucedido con otra mujer al llegar a Barcelona.

La reflexión de Jorge Javier Vázquez sobre su posible despido

«Estaba trabajando porque iba con el traje de seguridad y me pidió una foto y yo aceleré. Me decía: ‘¡Antipático! ¡Voy a dejar de ver el ‘Sálvame’!», prosigue contando Jorge Javier Vázquez. «Así que entre la gente que va a dejar de ver el programa y entre que me despiden, me voy a tener que volver a vivir aquí y vuelvo a mi adolescencia», bromea el catalán sobre los rumores que apuntan a su despido de Mediaset.

Y es que son varios los medios, entre ellos Diego Arrabal en su canal de YouTube, los que apuntan a que Jorge Javier Vázquez será despedido de Mediaset una vez concluya la emisión de ‘Supervivientes 2023’. Algo sobre lo que él se ha manifestado en varias ocasiones.